Creative peaufine ses casques à conduction osseuse

Une technologie efficace et intéressante

Les Creative Outlier Free+ et Outlier Free Pro+

La technologie embarquée au sein des casques à conduction osseuse n'est pas nouvelle, vous pouvez d'ailleurs consulter le test de Didier du modèle OpenRun Mini de Shokz (la firme s'appelait auparavant AfterShokz) ainsi que mon test du modèle OpenRun Pro Cela permet alors de, tout en proposant une qualité audio satisfaisante (même si pas encore tout à fait au niveau des modèles traditionnels). Cette technologie se révèle particulièrement intéressante pour les sportifs, mais également pour les personnes souffrant de certains problèmes auditifs.Les deux nouveaux modèles reprennent les caractéristiques des versions de base et proposentLe casque Creative Outlier Free+ affiche 30,5 grammes sur la balance -soit 0,5 grammes d plus que le modèle de base- et proposepermettant d'appairer simultanément deux appareils (comme un Mac et un iPhone), un microphone intégré pour la prise d'appel et les assistants virtuels et offreavec une charge rapide permettant de profiter de 2 heures d'écoute pour 10 minutes de charge.(32g au total)(pratique pour les amateurs de natation avec une résistance à une immersion à 1,5 mètre de profondeur pendant 40 minutes)permettant de se passer d'un autre appareil pour la lecture de contenu audio. Les Creative Outlier Free+ et Outlier Free Pro+ sont d'ores et déjà disponibles aux tarifs de 99,99 et 129,99 euros sur le site officiel du constructeur (les codes FREEPLUS et FREEPLUSPRO permettent d'obtenir une réduction de 25%).