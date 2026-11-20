Teufel Motiv XL

Un son XXL

La Motiv XL est une enceinte de salon sans fil haut de gamme visant ceux qui veulent un vrai son sans installer une chaîne complète, avec ses câbles et son amplificateur., et lui donne un son stéréo ample, avec assez de coffre pour sonoriser les grandes pièces. Tout tient dans un seul appareil : on la branche, on la connecte au réseau, et elle est prête à jouer.Côté Apple, la Motiv XL est compatible AirPlay 2.. Elle peut aussi s’intégrer à une installation multiroom avec d’autres enceintes compatibles. Le Bluetooth prend en charge le codec AAC, celui privilégié par les appareils Apple, et Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect et la certification Roon Ready complètent le tableau. Une entrée ligne permet de brancher une platine vinyle ou un téléviseur, tandis que l’entrée micro ouvre la porte au karaoké ou aux discours. Le tout se pilote depuis l’application Teufel Home.