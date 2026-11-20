L'enceinte XXL Teufel AirPlay 2 en promo pour le Black Friday : profitez du meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Le spécialiste berlinois de l’audio participe au Black Friday avec une sélection de produits en promotion sur Amazon jusqu’au 30 novembre. Parmi eux, la Motiv XL, une enceinte de salon sans fil compatible AirPlay 2, devrait intéresser les utilisateurs Apple.
La Motiv XL est une enceinte de salon sans fil haut de gamme visant ceux qui veulent un vrai son sans installer une chaîne complète, avec ses câbles et son amplificateur. Teufel y a soigné le design, pour qu’elle trouve sa place dans un salon sans dénoter, et lui donne un son stéréo ample, avec assez de coffre pour sonoriser les grandes pièces. Tout tient dans un seul appareil : on la branche, on la connecte au réseau, et elle est prête à jouer.
Côté Apple, la Motiv XL est compatible AirPlay 2. Elle reçoit donc simplement l'audio d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac d’une simple pression sur l’icône AirPlay, sans application tierce. Elle peut aussi s’intégrer à une installation multiroom avec d’autres enceintes compatibles. Le Bluetooth prend en charge le codec AAC, celui privilégié par les appareils Apple, et Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect et la certification Roon Ready complètent le tableau. Une entrée ligne permet de brancher une platine vinyle ou un téléviseur, tandis que l’entrée micro ouvre la porte au karaoké ou aux discours. Le tout se pilote depuis l’application Teufel Home.
Teufel Motiv XL
La Motiv XL est une enceinte de salon sans fil haut de gamme visant ceux qui veulent un vrai son sans installer une chaîne complète, avec ses câbles et son amplificateur. Teufel y a soigné le design, pour qu’elle trouve sa place dans un salon sans dénoter, et lui donne un son stéréo ample, avec assez de coffre pour sonoriser les grandes pièces. Tout tient dans un seul appareil : on la branche, on la connecte au réseau, et elle est prête à jouer.
Un son XXL
Côté Apple, la Motiv XL est compatible AirPlay 2. Elle reçoit donc simplement l'audio d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac d’une simple pression sur l’icône AirPlay, sans application tierce. Elle peut aussi s’intégrer à une installation multiroom avec d’autres enceintes compatibles. Le Bluetooth prend en charge le codec AAC, celui privilégié par les appareils Apple, et Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect et la certification Roon Ready complètent le tableau. Une entrée ligne permet de brancher une platine vinyle ou un téléviseur, tandis que l’entrée micro ouvre la porte au karaoké ou aux discours. Le tout se pilote depuis l’application Teufel Home.