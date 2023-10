Les véhicules DS vont pouvoir raconter des histoires à vos enfants en voyage !

ChatGPT débarque chez DS !

DS IRIS SYSTEM, disponible sur l’ensemble de la gamme DS 3, DS 4, DS 7 et DS 9, s’enrichit de ChatGPT pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience de conversation révolutionnaire à bord, avec un accès à des informations utiles et la possibilité d'accomplir une multitude de tâches. Grâce à l’intégration de cette fonctionnalité, la référence des agents conversationnels prend une nouvelle dimension en devenant un assistant numérique dédié à l’expérience de voyage.

A quel type de question votre DS va-t-elle pouvoir répondre ?

Notre mission chez DS est d’offrir à nos clients une expérience à bord unique. Pionniers dans l’intégration de ChatGPT dans l’univers automobile, nous rendons accessible une intelligence artificielle générative à la fois fluide, intuitive et immersive, transformant chaque déplacement en un voyage inédit. C’est une révolution technologique au potentiel illimité qui s’inscrit dans l’une des plus grandes transformations sociétales du XXIe siècle.

Même en connaissant tous les mécanismes et les calculs binaires qui permettent à ChatGPT d’interagir avec son utilisateur, il existe une certaine fascination dans le fonctionnement de ce modèle d’intelligence artificielle conversationnelle. Sa capacité d’interaction est certainement l’une des applications d’intelligence artificielle les plus marquantes de l’année écoulée à travers le monde. Depuis que ChatGPT est accessible, nous avons travaillé pour l’intégrer à nos propres systèmes. Et nous sommes heureux d’être les premiers à proposer cette innovation en Europe. C’est un développement qui s’inscrit comme un axe stratégique de Stellantis, dans le cadre du plan Dare Forward 2030.

DS Automobiles inaugure la phase pilote de « SoundHound AI powered by ChatGPT API » au sein de Stellantis pour évaluer l’expérience client auprès des 20 000 premiers utilisateurs. L’intégration de ChatGPT à DS IRIS SYSTEM est proposée sans surcoût pour une durée de six mois, si la souscription est effectuée entre le 19 octobre 2023 et le 29 février 2024 sur DS 3, DS 4, DS 7 et DS 9. Cette fonctionnalité, activable directement à distance via le DS Services Store, est disponible sur l’ensemble des DS équipées de DS IRIS SYSTEM, et accessible en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, dans chacune des langues de ces pays.

