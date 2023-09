Quand Tesla ridiculise les constructeurs historiques avec ce seul graphique

Tesla ridiculise les constructeurs historiques

Tesla en tête des ventes partout dans le monde

• Tesla Model Y : 21 549

• Tesla Model 3 : 11 943

• Volkswagen ID.4 : 9 135

• Volkswagen ID.3 : 6 835

• Skoda Enyaq : 6 599

• MG 4 : 6 302

• Dacia Spring : 5 799

• Fiat 500 : 5 735

• Cupra Born : 5 203

• BMW iX1 : 4 693

Depuis. Il faut dire que, contrairement à Tim Cook, Elon Musk tire les prix vers le bas, on trouve d'actuellement actuellement des véhicules à moins de 38 000€ ! Et la tendance pourrait continuer avec la montée en puissances des différentesà travers le monde.A part quelques exceptions, comme la MG4 ou sur le segment des urbaines (Fiat 500e, Dacia Spring...), il estet je ne parle même pas du Model Y, qui permet de caser une famille de 5 personnes et ses bagages sur 300Km d'autoroute pour le même billet !Ces derniers mois toutefois,. C'est le cas de la Polestar 2, de la BMW i4, des Volvo XC40 et autres Mercedes EQA/EQB, Hyundai Ioniq 5/6 et même la Mustang Mach-E !, une situation renforcée récemment par les bonus écologiques mis en place sous forme de crédit d'impots par le gouvernement local et national.Alors forcément, quand vient l'heure du bilan, les chiffres sont assez difficiles à avaler pour les fabricants de cylindrées thermiques.aux USA, la firme d'Elon Musk met une claque à l'ensemble de la filière. A elle seule, elle mange plus de 80% du gâteau électrique, une paille !Plus étonnant encore, la surprise vient aussi de certains pure-players de l'électrique,Même la petite Lucid (3191) écoule plus de modèles électrique que Cadillac, Lexus ou encore Subaru !Précisons, l'avance de Tesla est moins marquée, comme le montrent ces chiffres datant du mois d'août. La part de marché globale du constructeur sur le segment électrique n'estde 17,3% cette année, malgré nue croissance fulgurante..