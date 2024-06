Polestar 2 : autonomie et charge rapide en progrès pour son arrivée en France

Polestar 2 : 554 kilomètres en entrée de gamme

Pas de révolution dans le style, les moteurs, ou l'autonomie, mais une progression appréciable, qui permet à la berline deL'air de rien,(de 546 à 554 kilomètres), mais la véritable mise à jour est à chercher du côté de la vitesse de charge. On passe ainsi de 135 à 180 kW, ce qui permet de raccourcir les temps passés aux bornes, même si le constructeurLes moteurs électrique eux, n'évoluent pas,. Le 0 à 100 km/h est abattu en 6,4 secondes, ce qui est très honorable -6,1s pour la Tesla Model 3. La vitesse maximale est de 205 km/h, plutôt un bon chiffre pour une voiture électrique., soit un peu mieux que les 629 de la Tesla Grande Autonomie, mais cette dernière propose uniquement la variante à double moteur pour cette capacité.(596 km WLTP), malgré un pack de 82 kWh. La puissance de charge est également en retrait, à 205 kW contre 250 kW chez Tesla., c'est presque aussi bien que l'américaine.Enfin,(gris pâle) remplace le Magnesium et(hérité de la Polestar 4) remplace le Thunder. Polestar a également de nouvelles jantes Aero de 19 pouces et de 20 pouces.du fournisseur Bridge of Weir, certifié avec un traitement éthique des animaux. L'ensemblecomprend aussi de nouvelles ceintures de sécurité dorée du plus bel effet.pour cette marque chinoise pilotée par les ingénieurs suédois issus de Volvo. La Polestar 2 commence à combler ses faiblesses, avec une meilleure efficience depuis le passage en propulsion, une charge enfin rapide, sans pour autant augmenter ses prix., un coffre et une habitabilité arrière en retrait face à l'américaine et des aides à la conduite de première génération, qu'on retrouve d'ailleurs dans tout le groupe Volvo/Polestar/Smart (propriétés de Geely)., ce qui grève un peu l'autonomie sur les longs trajets face à la Model 3, même s'il faut admettre que Tesla reste sans concurrence à 130Km/h actuellement.