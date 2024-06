Polestar débarque enfin en France ! Avec quels modèles ?

C'est qui Polestar ?

Quelles Polestar pour la France ?

Même si depuis, les deux groupes avaient trouvé un accord, les Polestar 2 n'étaient toujours pas proposées à la vente dans l'hexagone, ce qui devrait bientôt changer :Pour rappel,, et propose des modèles au design plus racé, sans pour autant perdre ses racines suédoises -les ingénieurs locaux sont toujours à la manoeuvre, même si l'assemblage est réalisé en Chine.Vous l'avez deviné,, et ils pourraient être être surtaxés sur l'Europe se décide à appliquer ses menace face aux importations asiatiques., avec de nombreux français sur place ! Voilà sans doute pourquoi le look de ces modèles plait autant dans nos contrées.Enfin,: plateforme 100% électrique, frunk, conduite à un pied, connectivité avancée avec Android Automotive, clef sur smartphone, motorisations puissantes..., même si cette dernière reste plus efficiente, et charge un peu plus rapidement...et sans doute la plus populaire, même si je crains que l'absence de bonus ne lui soit pas très favorable. Elle est affichée à partir de 36 700€ avec la petite batterie (500Km), 40 000€ avec la grosse (600Km)Mais l'on, dont nous avons d'ailleurs pu découvrir en avant-premières le design, l'intérieur et les spécifications techniques !Plus chers (autour de 63 000€ de base pour la Polestar 4 et 70 000 pour la Polestar 3),. Le rapport qualité/prix promet d'être bien meilleur que les allemandes, comme vous avez pu le voir ici-même, bien que le prestige de marque reste encore à construire, ce qui pourrait compliquer les premières années de commercialisation.En tout cas,et continuer de faire baisser les prix.