Cette batterie va-t-elle révolutionner le marché des voitures électriques ?

Une batterie révolutionnaire

Grâce à notre soutien, Ion Storage Systems va accélérer la production de batteries lithium-métal à l'état solide de nouvelle génération. Elles ont une densité de puissance élevée grâce à l'adoption d'un électrolyte céramique exclusif qui peut offrir de grands avantages.

Une production de masse envisageable ?

Dès le premier jour, notre objectif a été de créer une batterie à semi-conducteurs avancée plus puissante, plus fiable et plus sûre, et de la produire à grande échelle. Après avoir travaillé avec l'armée américaine sur le développement de la technologie, nous pouvons maintenant, grâce à ce financement, franchir une nouvelle étape cruciale dans la réalisation de notre objectif.

Selon de nombreux spécialistes,. Cette technologie a en effet de nombreux avantages avec une densité énergétique plus importante (et donc davantage d'énergie pour un format identique), une sécurité accrue enliés à une surchauffe, une dégradation contenue de la structure interne, etToutefois, pour que ces batteries prennent leur envol, il faut encore régler quelques soucis de taille, comme la durée de vie limitée et le fait que la capacité diminue à chaque cycle de charge. La firme ION Storage Systems , qui collabore avec le spécialiste français de la céramique Saint-Gobain et qui dispose de l'une des plus grandes infrastructures de production de batteries à l'état solide aux US,(Advanced Research Projects Agency-Energy ou ARPA-E). Selon le Dr. Evelyn N. Wang, directrice de l'ARPA-E :Le programme ScaleUp de l'ARPA-E a pour but de faire passer des produits innovants du stade de prototype à celui de la production de masse, dont les batteries ION utilisant une anode en céramique avec une structure en 3D à la place d'un modèle traditionnel. Récemment, ION Storage Systems a annoncéLa firme a dans un premier temps travaillé avec l'armée américaine et le ministère américain de la Défense afin de tester et développer sa batterie à l'état solide,. Selon Ricky Hanna, dirigeant de ION Storage Systems :