Ce chargeur pour voiture électrique (en promo) divise par deux le temps de recharge à la maison

Diviser par deux ses temps de charge

Un chargeur 16A : le moins plus rentable !

prise renforcée

Sauf à faire 400Km par jour,, suivant la taille de votre pack et la vitesse de charge. C'est largement assez pour aller au travail, et même pour rejoindre une éventuelle borne rapide sur autoroute en cas de besoin urgent.Chez Stellantis (Peugeot, Citroën....),. C'est tout simplement moitié moins que le chargeur que je vous recommande aujourd'hui, qui peut grimper jusqu'à 16A.Concrètement, au lieu de 3,5 kW, vous ne charger qu'à 1,7 kW.. L'air de rien, 35 kWh, c'est la moitié d'une batterie d'une Tesla, et même les 2/3 d'une R5 ou d'une Zoé ! Pas mal, non ?Si vous n'êtes pas certain de votre installation, mieux vaut aller crescendo et ne pas tirer trop d'ampères dans un premier temps.. Certains modèles ne sont pas protégés des intempéries ni adaptés à de la charge longue à forte puissance, veillez donc à bien vous assurer de ne pas utiliser une prise trop ancienne ou dont le câblage est inférieur à 2,5mm2 notamment.: s'il est partagé et que vous branchez un aspirateur ou un fer à repasser sur le même circuit, il y a des risques de surchauffe, ou le plus souvent, vous aurez simplement les plombs qui sautent. Mais c'est, sur lesquels on va brancher des tondeuses et des outils puissants.A l'arrivée,, mais on en trouve de similaires pour encore moins cher.