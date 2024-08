Voiture électrique ou thermique ? Un journaliste du 20H de TF1 bizarrement très malchanceux

peut-on partir en vacances en voiture électrique ?

Nous prenons l'autoroute et c'est parti pour 310 km, départ de Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, pour Étretat, en Normandie.

Un journaliste qui cherche les ennuis

On était à 28% et il nous propose 30mn pour revenir à 100%

L'avis de Mac4Ever

Après un premier reportage plutôt bien préparé le 10 août dernier , hier soir,. Le pitch ?avec une voiture diesel, une hybride et une voiture 100% électrique., une distance que la plupart des véhicules familiaux modernes sont capables de réaliser sans arrêt. Mais notre cher collègue a peut-être opté pour la version à petite batterie de 52 kWh de capacité nette, pas idéale pour les longs trajets. Même dans ce cas de figure,, c'est d'ailleurs ce que proposent les applications type ChargeMap ou ABRP lorsqu'on sélectionne l'itinéraire :, pourtant plus rapide de 25 minutes (dixit Google Maps), la ville étant entourée de bornes rapides. Une fois à 30% de batterie et au bout de 200Km (ce qui semble un peu tôt), le journaliste cherche déjà une station de charge, et arrive à la borne IECharge - Quièvrecourt... qui va s'avérer non fonctionnelle.Après tout, cela peut arriver, mais il y a quand-même, assez faciles à trouver avec Chargemap :pour une charge complète. Sébastien Hembert n'en revient pas, alors qu'il vient pourtant de brancher un câble destiné à la charge lente, celles des bornes de village ou d'habitation, qui n'ont pas vocation à être utilisée pendant un long trajet. L'homme retourne donc sur autoroute, et coup de malchance,Il s'agissait d'ailleurs d'un modèle semi-rapide (50kW) qu'on a plutôt tendance à éviter sur les longs trajets, sauf à ne pas avoir le choix.Que de malchance tout de même !précise-t-il, en omettant (c'est ballot) de dire qu'il n'est pas utile de charger au delà de 80% sur un long trajet, sauf à perdre un temps fou., alors qu'il n'aurait du perdre25mn en préparant son trajet. Evidemment, le thermique en sort gagnant, la voiture diesel remporte même le match devant l'hybride, sans qu'on sache réellement pourquoi. C'est un signal fort envoyé à des millions de français, qui risquent d'être largement refroidis à acheter un véhicule 100% électrique, à coup de reportages anxiogènes et qui donnent l'impression d'avoir été réalisé à charge.Manifestement novice en matière de véhicule électrique,. Outre choix discutable du véhicule (notez que Tesla apparait très rarement dans ce type de reportage), il n'utilise apparemment pas le GPS intégré à la voiture, qui offre pourtant un planificateur et un système de filtres plutôt efficace.S'arrêter à 30% de batterie, se connecter à une borne lente, ne pas utiliser les apps, charger à 100%... Jouer les Candide était encore possible il y a 4 ou 5 ans, mais en 2024, tout ceci nous parait un peu exagéré, surtout au 20H de TF1. Dans le pire des cas,sur l'itinéraire -sans parler des tracas tout au long du parcours.Ce reportage ne doit pas faire oublier queMême si les apps et les planificateurs savent généralement en tenir compte, c'est un chiffre assez alarmant et qui ne semble pas beaucoup évoluer ces derniers mois. En revanche, certains acteurs (comme Tesla) semblent moins touchés que d'autres, contrairement à Total ou encore IECharge, très souvent pointés du doigt par les utilisateurs réguliers.