Un YouTuber démonte le fameux reportage bidonné de TF1 sur la voiture électrique

Un YouTuber démonte le fameux reportage de TF1

Pas une seule recharge !

Quel manque de chance quand-même !

L'avis de Mac4Ever

, avec des bornes en panne (ça peut arriver), des choix étranges (comme de tenter la recharge sur une borne lente) et surtout,Petit détail qui nous avait échappé durant la diffusion, il semble quesur les différentes bornes de recharge : en clair, tout ce petit monde a apparemment joué la comédie et réalisé la trajet ensemble -un cadreur pour trois, c'est toujours plus rentable.car l'ID4 de notre youtuber donne 468Km d'autonomie et même plus de 500Km quand il était à 100% :Histoire de coller au reportage,. Comme le précise le youtuber, il est possible de vérifier les bornes sur des apps comme Chargemap pour s'assurer de l'état des points de charge avant de les entrer dans le GPS, surtout dans un cas (comme ici) où le trajet était volontairement différent de celui proposés par les GPS, type Google ou Volkswagen.Ensuite, voyant que la station était en panne, le journaliste de TF1 va chez... Leclerc, tenter une charge lente ! Pourtant, comme le montre Max,parfaitement fonctionnelle située à seulement quelques minutes de trajet. Comble de l'histoire, cette borne se trouveLe journaliste de TF1 était à 30% environ au même endroit, il est donc sans doute parti autour de 80% et non à 100% comme on aurait pu le croire.Par acquis de conscience,A se demander si ces pannes à répétitions étaient réellement le fruit du hasard, mais passons.Comme prévu,Le voiture arrive avec... 12% de batterie, en étant parti à 92%. Chargé à 100%, Max aurait même encore eu 22% de batterie sur place, ce qui est largement suffisant pour repartir le lendemain trouver une autre borne rapide par exemple.Mieux encore, la voiture électrique peut charger intégralement à la maison, soit moins de 10€ pour le plein complet sur un trajet, qui aura demandé au moins 40/50€ d'essence pour un véhicule thermique.Il est vrai que la station balnéaire ne propose que très peu de points de charge sur place.semble avoir volontairement omis des recherches simples des bornes rapides. Il avait sans doute largement anticipé l'échec de la voiture électrique avant même de tourner le reportage.. Même avec 92% de batterie, Max a pu réaliser le trajet sans s'arrêter...Cette démonstration ne dois pas faire oublier queCependant, les apps et les planificateurs savent généralement en tenir compte, mais encore faut-il les utiliser à bon escient.Nous n'irons pas jusque là, mais cumuler autant de malchance, accompagnée d'une absence étonnante de préparation, frise l'incompétence journalistique la plus totale, n'ayons pas peur des mots.