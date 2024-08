Les camions électriques de Tesla débarquent en Europe, mais pour quoi faire ?

Les camions électriques, déjà réalité !

Tesla Semi en Europe, mais pourquoi ?

rencontrer régulièrement des clients potentiels européens de Semi pour comprendre leurs cas d'utilisation, leurs besoins et leurs cycles de service.

Pour le moment,puis rapatriés sur des remorques jusqu'en Allemagne. Tesla n'a pas tellement cherché à les dissimuler, comme ce fut le cas pour le Cybertruck, on pouvait aisément les filmer sur l'Autobahn notamment.A l'heure où l'électrification des transports routiers semble inéluctable, les poids-lourds à batterie sont encore rares sur nos routes.. La conductrice me confiait alors qu'elle faisait des tests avec son employeur, sur une flotte d'une demi-douzaine de véhicules en Suisse., avec seulement 40mn de charge, le temps d'une pause bien méritée. En revanche, les bornes sont encore rarement adaptées aux camions complets, et elle devait déposer la remorque à chaque fois sur une partie de l'aire de service, ce qui rallonge encore les temps de pause.Le constructeur n'a pas expliqué pourquoi des tracteurs ont été importés en Europe, mais il semble que, qui se tiendra à Hanovre, en Allemagne. Les organisateurs ont par ailleurs confirmé la présence de Tesla sur le salon.C'est possible, même si pour l'heure, les chaînes de production devraient rester encore quelques temps aux USA.En coulisses, il se murmure que la prochaine voiture à sortir de cette usine allemande serait la fameuse Model 2, qui devrait réutiliser les plateformes des Model 3 et Y.Pour l'heure,apte à. En clair, on est encore au stade de l'étude de marché, les usages des camions étaient un peu différents entre les USA et l'Europe.A noter quesur le Vieux Continent, et qu'ils sont généralement assez mal situés (hôtels, parking de centre commercial...). Il faudra donc adapter ces bornes avant de voir arriver les Semi en Europe !