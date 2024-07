Voilà comment Tesla a réglé le problème de la décharge des batteries à l'arrêt

Pour quoi les Tesla consomment-elles même à l'arrêt ?

réveiller

Une simple MAJ de l'App mobile !

Afin de préserver la batterie du véhicule, l'application ne sortira ce dernier de veille que lorsque vous envoyez une commande

L'avis de Mac4Ever

Si vous laissez une Model 3 sur un parking pendant plusieurs semaines,, à raison de quelques pourcents chaque jour., jusqu'à 10% si la voiture est dans un lieu fréquenté ! Il faut dire que les caméras enregistrent en permanence ce qui se passe autour du véhicule, et déclenche un éventuel enregistrement final si une personne s'approche d'un peu trop près de votre voiture. En début d'année, une MAJ a déjà réduit cette consommation de 40%, ce qui est absolument énorme, mais c'est encore loin d'être suffisant.Pour afficher l'état du véhicule (température, pourcentage de batterie etc.), elle val'ordinateur de façon régulière, même si c'est inutile. Avec l'arrivée des widgets dans iOS, on peut même dire que le nombre de requête a littéralement explosé.Désormais,Jusqu'à présent, le simple fait d'ouvrir le programme engendrait une décharge inutile -c'est désormais terminé.Par ailleurs,, ou préféraient désactiver le mode sentinelle et éviter de consulter l'application, de peur que la batterie ne se vide.Il est quand-même, depuis longtemps. Même si le tarif du kWh reste assez modeste face à l'essence, voir son véhicule se vider à l'arrêt engendre un sentiment d'énergie gâchée...