Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 : meilleure autonomie, mais toujours très chères

Grosse batterie, meilleure autonomie

plastique

• De 58 kWh à 63 kWh pour la petite

• De 77,4 kWh à 84 kWh pour la grosse

Dès 44 800€ !

Par ici notre test de la Kia EV6 RWD 2022 !

Rappelons que ces deux cousines accusent déjà quelques années,, et qu'il était donc temps de corriger leurs petits défauts, notamment au niveau de l'autonomie.. Le style reste clivant, mais très différent. Je suis un peu moins fan des intérieurs, très, qui n'ont pas beaucoup bougé non plus.Sur les deux modèles, les batteries grossissent donc un peu, principal changement de cette phase 2 :haut de gamme, etéquivalente, ce qui reste très correct vu le segment, même si pour le prix (on va y venir), certains affichent désormais plus de 600 km d'autonomie.Le véritable avantage de ces modèles face à Tesla, Renault, Peugeot ou même les allemands, c'est évidemment l’architecture 800V, dont les pics avoisinent désormais 258 kW (239 kW sur la version précédente). Bien qu'une Model 3 supporte aussi de telles puissances, les coréens offrent une bien meilleure courbe de charge, qui permet de réaliseret encore un gros mystère pour la Kia EV6 dont le prix est aujourd'hui à 49 690 € -on voit mal le prix baisser.Quand on connait le prix d'un Scenic ou d'un Tesla Model Y Propulsion Grande Autonomie (46 990€ hors bonus), avec plus de 600 Km d'autonomie sur les deux, on se dit qu'il faut vraiment être fan de Kia / Hyundai pour dépenser au bas mot, 10 000€ supplémentaires. En effet, pas de bonus pour les EV6 et Ioniq 5, fabriquées en Corée.n'est pas vraiment le fort du groupe coréen. Le système, que l'on a testé récemment sur l'EV9 est encore à des années lumières de Tesla, et la planification d'itinéraire est encore assez compliquée. Dommage que les prix restent si élevés, car sur le plan purement électrique, ces véhicules offrent l'une des meilleures plateformes du marché -ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Apple avait tenté un partenariat pour l'AppleCar...