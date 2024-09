Renault vous présente l’Estafette (non, nous ne sommes pas en 1959)

La première Estafette a été lancée en 1959

Le design s’inspire de l’Estafette des années 60, avec ses phares ronds emblématiques et une, pensée pour s’intégrer dans les environnements urbains.Avec ses 4,87 mètres de longueur, le ZFlexEVan conserve, tout en offrant une hauteur intérieure de 2,59 mètres. Cette dimension permet aux conducteurs de se déplacer debout dans le véhicule, un atout pratique pour les professionnels de la livraison Renault précise que chaque seconde gagnée lors des livraisons, grâce à cette conception optimisée, peut améliorer la rentabilité des opérateurs de 1%. On va les croire sur parole, même si ça ne veut pas dire grand-chose.Le ZFlexEVan innove également en étant le premier utilitaire de Renault à être un(SDV). Cela signifie que. Par exemple, si des frigos sont installés dans la soute, le tableau de bord peut être reprogrammé pour afficher la température. Le véhicule pourra aussi recevoir des mises à jour à distance pour améliorer ses performances, son autonomie et ses systèmes de sécurité.Renault annonce que ce modèle permettra de, grâce notamment à une gestion plus efficace de la maintenance et des recharges. Bon, là aussi, ces chiffres n’ont pas beaucoup de sens, mais on comprend où ils veulent en venir.Notez que pour répondre à une demande croissante sur un marché de la livraison qui ne cesse d’exploser, le, avec des portes coulissantes facilitant l’accès à la soute et un agencement intérieur optimisé, là aussi pour limiter les mouvements inutiles., et j’en passe, mais pour le moment, on ne sait pas. Le design sera forcément revu d’ici là, car les visuels présentés relèvent plutôt du concept . Bien que Renault n’ait pas encore confirmé si le nom Estafette sera officiellement utilisé, honnêtement, on espère que oui, parce que c’est un chouette nom, bien plus rigolo que, si vous voulez mon avis.