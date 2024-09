iPhone 16 : les délais de livraison s'allongent (pour quel modèle avez-vous craqué ?)

Des délais à rallonge pour certains modèles

Et vous ?

Comme d'habitude, cela bouchonnait un peu à 14 heures tapantes (l'application étant généralement plus rapide que le site web) mais rapidement les délais se sont envolés.Comme d'habitude, l'Appel Store reste un excellent indicateur de la cote d'amour des nouveaux smartphones. Ainsi, on constate que l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus sont toujours disponibles pour une livraison à domicile ou un retrait sur place / en magasin le 20 septembre, et ce dans toutes les couleurs et stockages.En revanche,. Ainsi, les modèles oscillent entre le 25 et le 30 septembre, allant même jusqu'au 7 octobre pour certains (comme l'iPhone 16 Pro Titane Blanc 512 Go) ou au 14 octobre (l'iPhone 16 Pro Max Titane Sable en 256 Go).Notons que les délais ne sont pas toujours mis à jour du côté des revendeurs, même s'ils affichent toujours une livraison au jour J. De même chaque, quelques paquets ont des ratés et arrivent avant l'heure chez leur heureux destinataire !N'oubliez pas de répondre à notre petit sondage de ce jour (et aussi d'envoyer un mail sympathique à votre banquier ou à envisager de manger des pâtes pendant plusieurs semaines).