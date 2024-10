Skoda Elroq : un mini Enyaq pour concurrencer le Scenic et le 3008, dès 29 300 €

Skoda Elroq : un mini Enyaq

Jusqu'à 560 kilomètres d'autonomie

• Elroq 50 : 170 ch - 52 kWh - 350 km WLTP

• Elroq 50 : 204 ch - 59 kWh - 390 km WLTP

• Elroq 85 (Propulsion) : 286 ch - 82 kWh et 579 Km WLTP

• Elroq 85x (4x4) : 300 ch 82 kWh Autonomie N.C.

Un intérieur astucieux et généreux

Dès 29 300 €

• 33 300 € (hors bonus) pour la version 50

• 36 620 € (hors bonus) pour la version 60

• 42 470 € (hors bonus) pour la version 85

Principale différence avec son grand frère,. C'est donc un centimètre de moins qu'un Scenic et 6 de moins que le 3008. Vous l'avez compris, l'idée est aussi de faire baisser les prix sans trop sacrifier l'espace à bord.ces prochaines année. Plus effilée, elle offre un Cx de 0,26, ce qui est respectable pour un SUV, mais ne néglige pas la technologie, avec feux matrix LED et tous les capteurs pour la conduite semi-autonome., économies obligent, mais il garde un esprit sportif, avec ce diffuseur imposant et son petit béquet.Cet étagement est un peu étrange,, réservées à un usage plutôt périurbain, malgré une bonne puissance de feu., ce qui est plutôt dans la bonne moyenne de la catégorie (en 400V).La place du milieu ne semble pas trop sacrifiée, sans tunnel central et avec son propre appuie-tête., les rangements cachés, les filets de coffre, les pare-soleils intégrés aux montants... Bref, une vraie Skoda comme on les aime !Dommage que l'infodivertissement soit toujours assez médiocre, mais c'est le cas dans tout le groupe Volkswagen, même si la base d'Android Automotive a largement amélioré les choses ces derniers mois.. Cela reste tout à fait correct pour un SUV compact, mais beaucoup moins bien que le Scenic (545 L) ou que le 3008 (520 L). A noter qu'aucun de ces trois modèles n'a de frunk, ce coffre à l'avant pourtant si pratique pour stocker ses câbles de charge.C'est moins cher qu'un Scenic et qu'un 3008 même si le Renault dépasse les 600 Km WLTP.