Mondial de l’Auto : Kia EV3, un SUV plus compact qu’il n’en a l’air !

Un design compact et spacieux

De bonnes performances

Un prix intéressant

Un SUV bien équipé dès l’entrée de gamme

Long de 4,30 mètres, le Kia EV3 se positionne parmi les petits SUV, mais offre une habitabilité surprenante. Son coffre arrière de 460 litres (extensible à 1 251 litres) et son coffre avant de 25 litres en font un modèle pratique.. Le design extérieur, quant à lui, combine robustesse et élégance, avec une finition soignée.Le Kia EV3 est équipé d’un moteur électrique de 204 ch et se décline en deux options de batteries.. Ce modèle se veut aussi performant en ville que sur les longues distances, ce qui le rend attractif pour ceux qui recherchent un véhicule polyvalent.Proposé à partir de 33 990 €, le Kia EV3 se place en dessous de nombreux concurrents, comme le Peugeot e-2008 (à partir de 40 250 €) ou le Jeep Avenger (38 000 €)., son rapport qualité-prix reste l’un des plus attractifs sur le marché des SUV électriques.Dès la version de base, le Kia EV3 offre des équipements modernes : phares à LED, aides à la conduite et jantes de 17 pouces.. Le modèle GT-line, plus sportif, se distingue par des jantes de 19 pouces et un système audio Harman Kardon.