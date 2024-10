Kia casse les prix avec son EV3

Un design compact

Des prix compétitifs face à la concurrence

petite

Des équipements riches dès l’entrée de gamme

Un rival sérieux sur le marché des SUV électriques

Le Kia EV3 est donc un SUV compact de 4,30 mètres, idéal pour une utilisation urbaine ou périurbaine. Il est équipé d’un moteur électrique de 150 kW (204 ch), offrant des performances voulues équilibrées pour un usage quotidien. Le véhicule est proposé avec deux options de batterie : une version standard de 58,3 kWh permettant une autonomie de 436 km en cycle WLTP,. Cette autonomie remarquable place clairement l’EV3 en tête de sa catégorie.Le Kia EV3 affiche vraiment des prix attractifs pour un SUV électrique compact. Le modèle de base, équipé de labatterie, démarre à 35 990 euros, soit environ 10 000 euros de moins que le Kia Niro EV.Bien que l’EV3 ne soit pas éligible au bonus écologique, il reste compétitif face à des modèles comme le Renault Scénic E-Tech, qui bénéficie lui de cette aide, mais avec une autonomie légèrement supérieure et un espace à bord plus généreux.Le Kia EV3 propose un équipement généreux dès la finition de base, incluant notamment des jantes 17 pouces, une climatisation automatique bizone, un écran tactile de 12,3 pouces avec navigation, ainsi que des radars de stationnement avant et arrière.comme un système audio Harman Kardon et un éclairage d’ambiance personnalisable.En comparaison, la Tesla Model Y Propulsion Grande Autonomie, affichée à environ 43 000 €, propose une autonomie similaire à celle du Kia EV3, avec 600 km selon le cycle WLTP.. Cependant, les temps de charge sont assez voisins (environ 30mn) car l'EV3 ne bénéficie. D'ailleurs, un Model Y Propulsion fabriqué à Berlin (avec la batterie BYD Blade) chargera 10mn plus rapidement !En termes d’équipements, le Kia EV3 offre davantage de fonctionnalités dès la version de base, tandis que certaines options chez Tesla ne sont accessibles qu’à des prix plus élevés. Si la Model Y bénéficie du vaste réseau de Superchargers, le Kia EV3 reste un choix attractif pour ceux qui cherchent un petit véhicule bien équipé et compétitif en termes de prix, tout en offrant une autonomie équivalente.Avec ses performances, son autonomie, et son positionnement tarifaire compétitif, le Kia EV3 pourrait s’imposer comme un concurrent de taille sur le marché des SUV électriques compacts.pour ceux qui cherchent un véhicule électrique performant et abordable.