Mercedes-Benz inaugure son usine de recyclage de batteries

Mercedes inaugure une usine de recyclage en Allemagne

Un enjeu stratégique pour l’Europe

Une technologie de recyclage avancée

Perspectives pour l’avenir du recyclage

Le constructeur allemand Mercedes-Benz a ouvert une usine de recyclage de batteries de voitures électriques à Kuppenheim, dans le sud de l’Allemagne. Ce site a une capacité de traitement de 2 500 tonnes de batteries par an, permettant la production de plus de 50 000 nouvelles batteries pour les modèles 100% électriques de la marque.Cette initiative répond à la demande croissante de métaux comme le cobalt, le lithium et le nickel, nécessaires à la production de batteries.L’Union européenne prévoit encore (mais jusqu’à quand ?) la fin des ventes de voitures thermiques d’ici 2035, renforçant la pression sur les constructeurs automobiles pour adopter des solutions plus durables.Le recyclage des batteries pourrait être une des solutions pour assurer la souveraineté européenne. Bien que le marché des véhicules électriques soit encore jeune, les besoins en recyclage devraient croître considérablement d’ici 2030, selon les experts.L’usine de Mercedes utilise un procédé hydrométallurgique qui permet de recycler jusqu’à 96% des matériaux contenus dans les batteries, surpassant les méthodes traditionnelles comme la pyrométallurgie.L’usine de Kuppenheim combine les étapes de broyage mécanique et de traitement chimique, faisant de Mercedes l’un des premiers constructeurs à gérer cette chaîne en interne.Alors que d’autres entreprises du secteur, comme Volkswagen et Ford, externalisent le recyclage des batteries, Mercedes-Benz devient un pionnier en contrôlant l’ensemble du processus.Le projet de Mercedes s’inscrit donc dans une dynamique plus large, avec des régulations européennes qui imposeront bientôt un pourcentage minimum de métaux recyclés dans les nouvelles batteries.En France, le recyclage des batteries de voitures électriques est également en pleine évolution, bien que le pays soit encore en phase de développement dans ce domaine.Par exemple, le projet de co-entreprise entre Stellantis et le groupe français Orano, annoncé en 2023, n’a finalement pas vu le jour.