Pourquoi Mercedes ne veut pas de la prochaine génération de CarPlay ?

En 2022, Apple a annoncé une version de CarPlay capable de prendre en charge quelque chose comme l'Hyperscreen et de prendre en charge le groupe d'instruments devant le conducteur. Je vous ai alors demandé : « Feriez-vous un jour ça ? Vous avez dit : « Je dois leur parler. » Cela fait quelques années. Leur avez-vous parlé ? Les laisseriez-vous un jour prendre en charge tout l’infodivertissement de la voiture de cette manière ?

L'illustration de la nouvelle génération de CarPlay sur le site d'Apple

CarPlay nouvelle génération :



Avec la nouvelle version de CarPlay, retrouvez le meilleur de l’expérience iPhone, directement dans votre voiture. Lorsque vous êtes au volant, votre véhicule et votre iPhone ne font plus qu’un et vous profitez d’une interface cohérente sur tous les écrans, y compris sur le tableau de bord. Vous pouvez contrôler différentes fonctions comme la radio et la température, directement depuis CarPlay. Et avec les multiples options de personnalisation, comme les widgets ou toute une sélection de compteurs et de jauges, vous bénéficiez d’une expérience vraiment unique.

Apple citait pourtant Mercedes comme étant partenaire en 2022

L'image illustrant les propos d'Apple en 2022, avec Mercedes-Benz en bonne place

La prochaine génération de CarPlay chez Porsche

entre 20 et 25 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2030

Abandonner toute l’unité principale du cockpit – dans notre cas, un écran passager et tout le reste à quelqu’un d’autre – la réponse est non. Vous entrez dans votre cocon Mercedes, votre salon roulant Mercedes, et les meubles et les éléments numériques viennent de Mercedes. Bienvenue chez Mercedes. Un point d'est tout.

Le CEO de Mercedes réitère les propos qu'il avait tenu en 2022 sur la prochaine génération de CarPlay dans une nouvelle interview accordée à Nilay Patel de The Verge . Lorsque Nilay Patel lui demandeBien entendu, le dirigeant développe sa réponse par la suite, expliquant qu'. Ola Källenius précise qu', mais que le système d'une voiture moderne ne concerne pas que la musique, et que le système qui gère. l'intégralité du véhicule est, et restera, celui de Mercedes, ceci afin d'offrir la meilleure expérience possible aux clients.Apple est peut-être allé un peu vite en besogne lors de la WWDC 2022de la prochaine génération de CarPlay.Pour rappel, et selon Apple au moment de l'annonce à la WWDC, de nombreux constructeurs avaient évoqué leur intérêt pour cette nouvelle génération de CarPlay,Il n'y avait eu aucune annonce d'importance depuis, à part l'intégration du planificateur sur des modèles spécifiques de Ford et Porsche . Ce dernier a également récemment fait évoluer son système et permis à CarPlay de communiquer davantage avec quelques véhicules de la gamme , offrant ainsi quelques contrôles inédits depuis l'interface d'Apple comme le réglage de la climatisation.Depuis, seuls,, sans donner de plus amples détails. Les constructeurs ne semblent donc pas se bousculer au portillon pour adopter cette nouvelle génération de CarPlay, certainement jugée trop intrusive et empiétant plus que de raison sur leurs plates-bandesLes véhicules électriques. Si certains constructeurs s'appuient avec succès sur Android Automotive (comme General Motors qui a annoncé son intention controversée de se passer de CarPlay à l'avenir ), d'autres comme Tesla ou encore Mercedes-Benz veulent proposer leur propre système, garantie d'un certain contrôle.Il ne faut pas se leurrer,. En effet, il est tout à fait possible d'analyser et de mettre à profit les données des clients, ce qui est bien plus simple lorsque vous maitrisez le système du véhicule,(ainsi, Renault et Google avaient évoqué des solutions d'assurance personnalisées en s'appuyant sur le comportement du conducteur au volant ainsi que sur l'utilisation réelle du véhicule).A titre d'exemple et pour General Motors,. Il est alors facile d'imaginer pourquoi les constructeurs souhaitent garder la main sur le système, en sus de vouloir proposer la meilleure expérience possible à leurs clients. Laissons le mot de la fin à Ola Källenius :