Et voilà, mauvaise nouvelle, c'est la fin de la recharge gratuite au travail

Ceci va se compliquer sur votre lieu de travail

La fin d’un avantage pour favoriser les voitures électriques

Un cadre fiscal remanié dès 2025

Des répercussions pour les entreprises et les salariés

Une décision controversée

Depuis 2020, les entreprises pouvaient proposer gratuitement des bornes de recharge électrique à leurs salariés sans que cette prestation soit considérée comme un avantage en nature, c’est que nous rappelle nos confrères de Frandroid Pour les salariés, cette gratuité représentait un atout financier significatif et réduisait les coûts liés à l’utilisation d’un véhicule électrique. Mais cela prendra fin le 31 décembre 2024. Ce dispositif s’achève, marquant un tournant, franchement désagréable, pour les utilisateurs.À partir du 1er janvier 2025, l’électricité fournie pour la recharge des véhicules électriques sera intégrée au calcul des avantages en nature.Ce changement concerne également les bornes de recharge installées au domicile des salariés. Jusqu’ici, ces installations bénéficiaient d’exonérations fiscales, désormais supprimées. Ce durcissement risque d’accroître la charge administrative et financière des entreprises, les poussant à renoncer à cette mise à disposition ou à éviter de considérer de futurs investissements dans ce domaine.Face à ces nouvelles contraintes, plusieurs options s’offrent aux entreprises : continuer à proposer la recharge gratuite en supportant des coûts plus élevés, facturer l’électricité consommée ou réduire leur soutien à la mobilité électrique.Tout cela alourdit le coût d’utilisation d’une voiture électrique et constitue un frein potentiel à son adoption, en particulier pour ceux qui effectuent de longs trajets quotidiens.Cette décision de l’ URSSAF intervient alors que les politiques publiques encouragent l’électrification des véhicules pour réduire les émissions de CO2, tout en prévoyant de réduire les mesures incitatives qui accompagnaient ce mouvement.Ce changement de règles va vous impacter ?