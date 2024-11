Fake news et voitures électriques sur TF1, France 2 & M6 : un eBook pour les journalistes TV !

fake news

Turbo ne sait pas faire une multiplication

• la charge rapide coûtait en moyenne 90cts/kWh

• une charge domestique d'une e208 coûtait entre 10 et 15€

entre 10 et 15€

point de détail

Un livre pour éduquer les journalistes TV

Que répondre face à la désinformation encore trop fréquente dans les médias à propos de la voiture électrique ? Notre livre vient de paraître et permet de répondre sur tous les points. A diffuser sans modération !

Nous avons dernièrement. Le week-end dernier, c'était au tour de Turbo de publier de fausses informations, au point que certains hésitent entre complot et lobby d'un côté et incompétence voire même une idéologie pro-thermique de l'autre.Evidemment,, mais certains journalistes populaires (comme François Lenglet ou encore Francois-Xavier Pietri) diffusent très souvent des messages uniquement à charge autour de la voiture électrique, alors même que leur prise de parole est récurrente sur certains grands médias. Cela me rappelle souvent, où les journalistes colportaient nombre d'idées reçues péjoratives, sans modération aucune., habitués à tester des véhicules électriques depuis des années, ont en effet comparé deux modèles d'e208, l'une hybride, l'autre thermique, et ont notamment déclaré que :, dans le pire des cas. Il doit être possible de trouver des bornes autour de 90cts/kwh, avec certaines cartes de recharge et des frais de roaming, mais je n'ai jamais payé un tel prix en 5 ans de trajets en électrique ! Bref, Turbo annonce déjàAutre bizarrerie,, cela indique surtout ne pas savoir faire une simple multiplication !, et non le double ! Mieux, avec l'abonnement Tempo , on peut même descendre à 13 centimes/kWh, soit 6,5€ la charge, imbattable !Dernier point,. Finalement, on ne paie la charge rapide qu'au bout de 200Km sur une e208 moderne, ce qui réduit d'autant le coût final d'un périple de 400Km par exemple. Là encore, les journalistes prennent rarement en compte cepourtant élémentaire.Problème,. Rajoutez le passage en concession qui évoque des coûts d'entretiens importants (100€ la révision sur une électrique, qui n'a pourtant besoin que de très peu de contrôles techniques...) et, ce qui parfaitement inexact.