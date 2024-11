Volkswagen ID.2 : une électrique abordable confirmée pour 2025

Visuel : Volkswagen

Une plateforme et un design repensés

Classic

Vintage

ID

Une gamme élargie : SUV et version sportive

Une stratégie tournée vers l’accessibilité

Un pari risqué mais nécessaire

L’ID.2 sera le premier modèle à utiliser la nouvelle plateforme MEB Entry de Volkswagen , optimisée pour les véhicules électriques compacts. Son design, inspiré des icônes historiques de la marque comme la Golf, montre une volonté de retour aux sources, selon Andreas Mindt, chef du design.Tout cela fait partie d’une refonte plus large de la gamme, annoncée pour 2026.Volkswagen prévoit également d’élargir la famille ID.2 avec une version SUV, attendue pour le Salon de Munich en septembre 2025.Ces modèles devraient permettre de diversifier l’offre tout en restant dans une gamme de prix accessible. Avec une autonomie annoncée de 450 km et un intérieur conçu pour maximiser l’espace, l’ID.2 devrait répondre aux attentes des familles, tout en restant relativement économique, comparable en coût à la Polo, mais avec l’espace d’une Golf. Volkswagen insiste sur sa volonté de rendre les véhicules électriques plus abordables, un segment souvent négligé par les constructeurs européens.La marque envisage aussi le lancement d’un modèle encore moins cher, à moins de 20 000 euros, après 2025. Volkswagen ambitionne de commercialiser huit nouveaux véhicules électriques abordables d’ici 2027.Face à une concurrence accrue, en particulier de Renault et Stellantis, Volkswagen mise sur son expérience et sa capacité d’innovation pour se différencier.Dans ce contexte, l’ID.2 pourrait jouer un rôle intéressant dans le redressement des ventes de Volkswagen.