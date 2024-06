Volkswagen achète le système de Rivian pour 5 milliards !

Volkswagen adopte le système de Rivian

De l'argent frais pour Rivian

Nous sommes très heureux de nous associer au groupe Volkswagen. Depuis les débuts de Rivian, nous nous sommes concentrés sur le développement de technologies hautement différenciées, et il est passionnant que l’un des constructeurs automobiles les plus importants et les plus respectés au monde l’ait reconnu. Non seulement ce partenariat devrait amener nos logiciels et l'architecture associée à un marché encore plus large grâce à la portée mondiale du Groupe Volkswagen, mais ce partenariat devrait également contribuer à garantir nos besoins en capitaux pour une croissance substantielle. Rivian a été créé pour aider le monde à abandonner les combustibles fossiles grâce à des produits et services convaincants, et ce partenariat s’inscrit parfaitement dans cette mission.

Nos clients bénéficient du partenariat ciblé avec Rivian pour créer une architecture technologique de pointe. Grâce à notre coopération, nous apporterons les meilleures solutions à nos véhicules plus rapidement et à moindre coût. Nous agissons également dans le meilleur intérêt de nos marques, qui inspireront par leurs produits iconiques. Le partenariat s’intègre parfaitement à notre stratégie logicielle existante, à nos produits et à nos partenariats. Nous renforçons notre profil technologique et notre compétitivité.

L'avis de Mac4Ever

Laa été signée ce jour entre les deux constructeurs,, de quoi redonner des forces à Rivian, pour préparer son R2 en toute quiétude.Il faut dire que, dont l'accueil a été plus que mitigé. Cette débâcle logicielle avait d'ailleurs coûté la place de l'ancien PDG Herbert Diess, remplacé depuis par Oliver Blume, issu de chez Porsche., il n'est toujours pas au niveau de Tesla, Android Automotive ou même Rivian, qui proposent un OS plus stable, plus complet, et plus à même de gérer les longs trajets en véhicules électriques.. Un milliard d'argent frais, et une promesse d'investissement de quatre nouvelles tranches ont de quoi donner le sourire à son fondateur :a annoncé RJ SCARINGE, directeur de Rivian, sur son compte Twitter., qui mange un peu son chapeau.déclare Oliver Blume, CEO de Volkdwagen.Récemment, Rivian avait annoncé vouvoirà court terme. Cette annonce va donc permettre de tenir les délais de production du Rivian R2 attendu l'an prochain et dans deux ans en Europe.On ne peut s'empêcher de, tandis que ses voisins directs (Google et Rivian) vont désormais se partager une bonne partie du marché.Comme vous avez pu le voir, qui se rapproche de celui de Tesla, une demi-surprise lorsqu'on sait que le constructeur à débauché massivement dans la firme d'Elon Musk, mais aussi chez... Apple. Quant à Volkswagen, le groupe venait d'embaucher un ancien responsable de Rivian.