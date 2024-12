Audi Bruxelles ferme ses portes : 3 000 salariés sur le carreau

photo : Audi

Le Q8 e-tron n’a pas suffit à sauver l’usine

e-tron

Pas de repreneur, malgré quelques rumeurs

C’est la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre dans ma carrière professionnelle.

Des négociations sous tension

Un contexte compliqué pour Audi

L’usine de Forest, installée depuis 2007, fabriquait jusqu’ici l’Audi Q8 e-tron, un SUV électrique lancé en 2019 (anciennement juste). Mais les ventes n’ont pas été à la hauteur des attentes, et Audi a préféré arrêter les frais.Le prochain SUV électrique similaire est prévu, au mieux, pour fin 2026… et il sera produit au Mexique.Audi avait laissé une lueur d’espoir ces derniers moisen cherchant activement un repreneur. On a notamment parlé de l’intérêt potentiel du constructeur chinois Nio, mais celui-ci a rapidement démenti.Pour Gerd Walker, directeur de la production chez Audi , la décision n’a pas été simple :On imagine que les 3 000 employés concernés vivent plutôt mal la nouvelle.Sans surprise, les discussions entre syndicats et direction ont été tendues. En novembre dernier, une partie des salariés a même retenu la direction dans une salle de réunion, une action pacifiste mais qui a nécessité l’intervention de la police pour calmer les esprits.Désormais, les négociations se concentrent sur les indemnités de départ.Même avec ces indemnités, cette fermeture est un drame pour les salariés.La fermeture de l’usine de Bruxelles a lieu dans une période de turbulences pour le groupe Volkswagen, maison-mère d’ Audi . Avec des ventes en demi-teinte, des restructurations internes, et la concurrence féroce dans le marché électrique, Audi ajuste sa stratégie.Pas de miracle donc pour Audi Bruxelles.