Audi A6 : enfin une berline électrique efficiente, merci Porsche ! (Oups !)

Audi A6 : comment se démarquer de Porsche ?

efficience

Même moteur, même batterie

• 270 kW (367 ch, Propulsion) avec un 0 à 100 km/h en 5,9 s.

• 370 kW (503 ch, 4x4) avec un 0 à 100 en 3,9 s.

• 100 kWh (94,9 kWh net)

• autonomie entre 721 et 757 Km d'autonomie

• 800V / 270 kW

• 10 à 80 % en 21 minutes

• Charge AC 11kW (22 kW à venir plus tard)

Le plein de (petits) écrans

Un tarif salé

• 66 500 € pour l’A6 e-tron Sportback

• 68 000 € pour l'A6 Avant (le break)

• 105 000 € pour la version S6 e-tron, la plus puissante

Après un virage électrique compliqué avec l'E-Tron et ses multiples déclinaisons, le constructeur d'Ingolstadt semble en panne d'inspiration.et même le récent Q6 E-Tron cache en réalité un Macan électrique Cette fois, il n'y a pas encore d'équivalent chez Porsche, qui a sûrement hésité à faire passer sa Panamera à l'électrique.-2021, excusez du peu. Audi semble aussi en panne d'inspiration dans ses bureaux de design, mais il parait que les clients plébiscitent ce qu'on appellera donc lePas de doute, il s'agit bien d'une Audi,, et ce gros diffuseur arrière hérité du Q8, un brin pachydermique. Adieu l'audace, qui se limitera à une signature lumineuse plutôt originale, il faut le reconnaitre., aidés par les rétroviseurs caméras pourtant souvent décriés sur l'E-Tron, mais placés plus haut et avec une plus grande surface d'affichage -à tester, donc.Ouf,, de quoi ranger ses câbles de recharge sans devoir sortir tout le coffre., elle est énorme, à savoir :En matière d'autonomie, c'est évidemment mieux que les SUV (Q6, Macan...), de quoi rappeler aux clients que, à défaut d'être les plus logeables.Enfin,C'est évidemment très bien,, ou du côté des coréens, avec les EV6/Ioniq6 depuis plusieurs années déjà. La puissance des moteurs n'est pas non plus inédite, une Tesla Model 3 Performance abat le 0 à 100Km/h en moins de 3,1s et la Model S Plaid gagne encore une seconde à l'exercice.Nous n'avons pu tester le système, qui semble toutefois, même si la sous-couche reste la même. On l'a vu sur la Taycan, il y a bien quelques exclusivités (comme le planificateur dans CarPlay que l'on avait testé l'an dernier ) mais l'ensemble reste assez pauvre en matière d'applications, de réactivité et de connectivité.Sans un véritable Android et en attendant le système de Rivian, Audi doit faire avec les moyens du bord.Pour Netflix, AppleTV+, Disney+ ou encore Amazon Prime, il faudra sans doute repasser. Ce n'est d'ailleurs pas avec un petit écran de 10,9" (en option) que le passager pourra vraiment profiter des longs métrages, une dalle de 15 ou 17" aurait été bien plus adaptée. Enfin,, dommage., et Audi doit se contenter de piocher dans le catalogue de Volkwagen et de Porsche pour la partie digitale, quand les chinois intègrent des Android Automotive (avec toutes les applications déjà disponibles) et des écrans toujours plus grands, sans se poser autant de questions.Les Audi A6 électriques serontà partir de :Une fois les options rajoutées,, un tarif stratosphérique pour une berline affichant des performances proches d'une Tesla vendue moitié prix, et avec une connectivité d'un autre âge. Finalement, l'ID7 est peut-être un meilleur compromis tarifaire , mais la berline de Volkswagen repose encore sur l'ancienne plateforme MEB, un peu moins performante, sans parler des intérieurs beaucoup moins flatteurs -fallait-il seulement le préciser.