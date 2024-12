Coup de tonnerre : vers une fusion de Nissan et Honda ?

Photo de Mars 2024, lors de l'annonce d'un premier partenariat sur l'électrique

Un projet qui aurait du poids

Un contexte sous tension

Les marchés valident

Si l’opération va au bout, Honda et Nissan pourraient créer un groupe capable de rivaliser avec Toyota et Volkswagen, les deux leaders mondiaux. Ensemble, ils totaliseraient 7,4 millions de véhicules vendus par an,Les discussions incluraient aussi Mitsubishi Motors , déjà sous le giron de Nissan, pour former un géant de l’automobile estimé à 54 milliards de dollars.Ce projet n’est pas encore finalisé, maisPour l’instant, les entreprises ont juste confirmé qu’elles exploraient des options pour collaborer davantage, sans entrer dans les détails.L’industrie automobile est en pleine mutation.Nissan, en particulier, souffre de ventes en baisse et d’une grosse perte de rentabilité. L’entreprise a récemment annoncé des réductions de coûts importantes, avec la suppression de 9 000 emplois et une baisse de 20 % de sa capacité de production mondiale. Honda , plus stable, doit aussi relever le défi de l’électrification. Son partenariat existant avec Nissan dans le développement des véhicules électriquesChaque entreprise apporterait ses forces : l’expertise de Honda dans les hybrides et celle de Nissan dans les véhicules électriques.L’annonce de ces discussions a immédiatement fait bouger les marchés. Les actions de Nissan ont grimpé de 24 %, et celles de Mitsubishi ont gagné près de 20 %.les investisseurs sont prudents face aux incertitudes d’un tel projet.Même si une fusion semble prometteuse sur le papier, elle ne sera pas sans obstacles.et intégrer leurs activités pourrait s’avérer complexe. Les régulateurs internationaux pourraient aussi examiner cette opération de près, en particulier aux États-Unis, où les deux entreprises sont très présentes. Notez que l'alliance historique avec Renault a elle été très réduite ces dernières années, on ne sait pas encore ce que ça impliquerait pour cette collaboration. Affaire à suivre.