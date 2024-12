Allons bon : Nissan va électriser l’incroyable Skyline GT-R R32

Godzilla

Et bien pourquoi pas ?

Une légende modernisée

Skyline GT-R R32 thermique

Un cœur d’Ariya sous le capot ?

Une vitrine pour le futur ?

Quand on parle de la R32, on pense immédiatement à son moteur 2.6L bi-turbo qui envoyait 276 chevaux (enfin, officieusement, c'était plus proche des 300 selon les spécialistes). Alors, voir ce monstre perdre son moteur thermique pour des batteries, c'est un choc pour les puristes. L'équipe derrière ce projet, composée d'ingénieurs volontaires, travaille dessus depuis mars 2023. Leur mission : recréer l'esprit de la R32 tout en l'adaptant à l'ère électrique. Nissan reste pour le moment très discret sur les spécifications, mais les paris sont ouverts : ce R32 électrique pourrait bien récupérer la motorisation de l'Ariya, le SUV électrique de la marque. Si c'est le cas, on parle de 389 chevaux, une transmission intégrale e-4ORCE et une autonomie flirtant avec les 440 km. Par contre, adieu le bruit mythique du moteur RB26DETT. Une R32 sans sa mélodie, ça risque de diviser un peu. Ce projet semble aussi teaser l'avenir de la gamme GT-R. Nissan avait déjà présenté le concept Hyper Force en 2023, une vision futuriste d'une GT-R électrique développant 1300 chevaux. Mais à l'heure où Nissan joue sa survie, on ne peut s'empêcher de se demander si ce projet n'est pas un simple coup de com'. Une R32 électrique, c'est audacieux, c'est clivant, et c'est forcément attendu. Pas sûr que ça plaise à tout le monde, mais ça, c'est un autre débat, que vous allez probablement alimenter, comme toujours, en commentaire !