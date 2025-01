La Renault 5 électrique et l’Alpine A290 décrochent le titre de Voitures de l’année 2025

Le verdict est tombé au Salon de Bruxelles

Une reconnaissance qui dépasse les frontières

une voiture différente

la première victoire

Une stratégie basée sur l’électrique

Un marché encore incertain

Le trophée de la Voiture de l’année, remis chaque année depuis 1964, récompense des modèles récemment commercialisés sur le marché européen. Cette édition s’est tenue au Salon de Bruxelles, où les Renault 5 et Alpine A290 ont pris la première place avec 353 points.Pour être éligibles, les véhicules doivent être commercialisés dans au moins cinq pays européens avant la fin de l’année précédente.Les deux modèles de Renault se partagent la plateforme Ampere Small, ce qui a permis au jury de les considérer ensemble lors du vote.un doublé rare que seul Fiat avait réussi en 1995 et 1996 avec la Punto et la Bravo.Les Renault 5 et Alpine A290 ont obtenu la majorité des votes dans 11 des 23 pays participants, en particulier en France, au Royaume-Uni et en Italie. Les dirigeants de Renault, dont Fabrice Cambolive, directeur général de la marque, et Philippe Krief, PDG d’Alpine, étaient présents pour recevoir le trophée.Krief a lui soulignéd’ Alpine dans cette compétition.La R5 et l’Alpine A290 sont bien sûr les têtes de gondole de la stratégie d’électrification de Renault, mais vous le savez, et vous nous le dites souvent, les prix affichés restent trop élevés. En France, la R5 est proposée à partir de 27 990 euros pour une autonomie de 312 km.Ce modèle d’entrée de gamme pourrait d’ailleurs être intégré au dispositif de leasing social.Malgré cette distinction, les ventes de véhicules électriques ne se partent pas au mieux en Europe, avec une baisse de 2,2 % en France en 2024. Les consommateurs se tournent davantage vers les hybrides, dont les ventes ont progressé.dans un marché où les véhicules zéro émission peinent encore parfois à convaincre pleinement.