Future Alpine A110 : une électrique encore plus légère qu’une thermique ?

Le concept Alpine A110 E-Ternité

Une plateforme sur mesure

pas rationnel

Un poids inférieur aux thermiques

Une gamme étendue d’ici 2030

Alpine A110 R Ultime

Une transition progressive

Le développement de la future Alpine A110 repose sur une plateforme entièrement dédiée, selon Luca de Meo, PDG du groupe Renault . Ce choix représente un investissement conséquent que de Meo qualifie desur le plan financier.Cette plateforme sur mesure, inspirée par la stratégie de Porsche avec sa 911, permettra à la nouvelle A110 de se démarquer dans un marché particulièrement complexe.Contrairement à la majorité des modèles électriques, la future A110 sera plus légère que des voitures comparables équipées de moteurs thermiques.La nouvelle plateforme a pour but d’optimiser encore plus le rapport poids/performance, tout en intégrant une propulsion 100 % électrique. Le design restera fidèle à l’esthétique actuelle, histoire de ne pas trop perturber les amoureux de la marque et de ce modèle emblématique.La future A110 électrique fait partie d’un plan plus large qui doit permettre de lancer jusqu’à sept modèles distincts d’ici 2030.Une supercar est également prévue pour servir de vitrine technologique et de modèle phare de la gamme. C’est tout une stratégie pour renforcer l’image de la marque, qui cherche à devenir une référence en matière de sportivité électrique. Un objectif compliqué, surtout si on considère l’agressivité des concurrents chinois sur ce secteur.La production de l’actuelle Alpine A110, thermique, prendra fin en 2026, conformément aux nouvelles réglementations européennes.Avec un réseau de 140 concessionnaires dans le monde, la firme cherche également à s’étendre hors de France. Des espaces combinant showrooms et simulateurs de course ont déjà été ouverts, dont un à Barcelone, avec des projets similaires à Londres et Paris.