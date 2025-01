Voiture électrique : quels sont vos réseaux de charge préférés ?

Les réseaux de charge préférés des français

Le meilleur rapport qualité/prix ?

Passport Power

On précisera que ces résultats ont forcément un biais, car uniquement réalisés à partir des données de Chargemap, dont le tarif de charge est souvent couplé avec du roaming lorsqu'on utilise le badge de l'opérateur virtuel. Par ailleurs, quand le planificateur d'itinéraire est efficace ou si la voiture offre déjà du plug&charge ou un badge avantageux (comme chez Tesla, BMW, le groupe Volkswagen ou Mercedes), il n'est pas dit que ces utilisateurs soient réellement clients de Chargemap et donc, échappent un peu à ce type de données... Reste que la tendance me semble assez bonne malgré tout.

Ces dernières années, les choses ont bien évolué, et. Chargemap, l'application française de référence en Europe, a donc publié son baromètre en fonction des retours d'utilisateurs et les résultats sont assez intéressants !Ces dernières années,, dont les stations sont parfois devenues de véritables modèles, avec des haut-vents, de nombreux points de charge et des bornes particulièrement fiables.Si l'on écoute les français,, après Driveco et R3. Ionity n'arrive que 8e, un score qui ne nous étonne guère : les stations n'ont pas su évoluer correctement ces dernières années, le nombre de bornes étant souvent trop faible et l'entretien est assez variable. Même le paiement reste compliqué (il n'y a pas de badge Ionity et rarement de terminal CB)En Belgique (ci-dessus),. En Suisse également, l'américain n'est que second, derrière Fastned décidément bien noté : il faut dire que toutes les bornes sont des Alpitronics depuis le début, sans doute les bornes les plus fiables du marché. Pour voyager régulièrement dans ces deux pays, je pense que, avec souvent un nombre de points de charge insuffisant et un positionnement géographique compliqué.Et là, le classement est totalement chamboulé ! Enfin presque, puisque, autour de 30 centimes /kWh, sans abonnement pour les clients de la marque, avec comme contrepartie, de devoir souvent sortir de l'autoroute. C'est aussi le cas des stations d'IECharge, qui n'est pas toujours le plus fiable mais souvent le moins cher, et qui prend donc la tête du classement, devant Tesla, Izivia et Lidl, dont le réseau est de plus en plus développé en ville :. Par ailleurs, les membres du consortium ont souvent des tarifs attractifs (le groupe Volkswagen, BMW, Ford, Hyundai/Kia...), voire même parfois un an de charge gratuite (BMW).