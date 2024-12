Carjacking sur les bornes de recharge : EVject s'inspire du MagSafe d'Apple

Carjacking sur les bornes de recharge

vol avec ruse

EVject s'inspire du MagSafe d'Apple

Quand vous avez une voiture électrique et que vous chargez sur les bornes rapides,, contre quelques minutes seulement pour un véhicule thermique. Si certains en profitent pour manger ou aller aux toilettes, on finit souvent par rester dans la voiture pour attendre la fin de la charge.La technique la plus courante est dedans la voiture. C'est ce qu'on appelle duet c'est rarement pris en charge par les assurances, donc méfiance.La seconde est plutôt dans d'idée. S'il est possible de s'enfermer dans la voiture, il est quasi-impossible de partir : certaines voitures ne permettent pas de déverrouiller la charge depuis l'habitacle. Et quand bien-même vous arriveriez à le faire,la borne et la prise du véhicule -il vaut toujours mieux ça que de se faire agresser, mais il y a matière à hésiter.Le problème est encore assez marginal, vu le nombre de véhicules électriques en circulation, mais il pourrait devenir plus commun ces prochaines années. Malheureusement,, ce qui favorise l'arrachage en cas de départ précipité. Les Honda E et autres Niro ayant la charge par devant seront moins embêtés.Le principe est presque le même que sur Mac :, l'une qui reste attachée sur la voiture et l'autre sur la borne. Si vous partez, l'ensemble se détache en deux.A priori,. La partie côté borne permet même de protéger le pistolet en cas de chute précipitée. Ce n'est vraiment pas idiot du tout !Pour le moment,. J'imagine qu'il faudra également faire certifier le système avant de pouvoir l'utiliser sur le Vieux Continent. Mais l'idée reste intéressante...