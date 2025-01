Subaru : des failles critiques permettaient de pirater et suivre des millions de véhicules

Un contrôle total

Une réponse rapide, mais des inquiétudes sur la vie privée

Une problématique qui dépasse Subaru

Les chercheurs ont en fait mis en évidence des failles sur un site web destiné aux employés de Subaru.Une fois connectés, ils pouvaient manipuler les paramètres des véhicules à distance, comme déverrouiller les portières, démarrer le moteur ou même activer le klaxon.Pour tester cette faille, Curry a utilisé la Subaru 2023 de sa mère, qu’il a pu géolocaliser avec une précision extrême. Il a par exemple pu retracer ses visites médicales, les adresses des amis qu’elle a fréquentés et même le parking spécifique où elle s’était garée pour aller à l’église.Dans un communiqué, la marque a affirmé qu’aucune donnée client n’avait été compromise. Subaru a également confirmé que certains employés peuvent accéder aux données de localisation des véhicules, mais uniquement dans des cas spécifiques, comme le partage d’informations avec des secours en cas d’accident.Cette affaire met quand même en lumière des préoccupations plus larges.L’historique des déplacements, conservé sur une période d’au moins un an, pourrait être exploité à mauvais escient. Il serait d’ailleurs intéressant de voir si, avec les règles RGPD en vigueur en Europe, ce type de fuite pourrait avoir lieu en Europe.Ces dernières années, des failles similaires ont été identifiées chez d’autres constructeurs, comme Honda Kia ou Toyota