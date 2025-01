Interstellar : Toyota vise l’espace

Accélérer la production de fusées

Un enjeu important pour l’industrie spatiale japonaise

L’objectif de cette collaboration est clair : industrialiser la fabrication des fusées pour répondre à la demande croissante de lancements satellitaires. Interstellar, connu pour son développement de la fusée Zero, souhaite s’appuyer sur l’expertise de Toyota en production de masse pour rendre ses fusées plus accessibles et surtout plus compétitives.Depuis 2020, des ingénieurs de Toyota travaillent avec Interstellar pour réduire les coûts, raccourcir les délais de fabrication et optimiser les processus.Woven by Toyota, créé en 2021, veut. Lors du CES 2025, Akio Toyoda, président de Toyota, a déclaré :Cette stratégie élargit les ambitions de Toyota, qui travaille déjà sur un rover lunaire avec l’agence spatiale japonaise pour le programme Artemis.Ce partenariat est mis en place autour d’une stratégie plus large dans le but de dynamiser le secteur spatial japonais. Le gouvernement espère effectuer 30 lancements annuels d’ici 2030 pour établir le Japon comme pôle spatial en Asie.Le chemin reste semé d’embûches. En décembre dernier, Space One, un autre acteur japonais, a échoué lors du lancement de sa fusée Kairos.Ce partenariat avec Toyota pourrait marquer une étape décisive dans la transition de l’industrie spatiale japonaise vers une production plus compétitive,