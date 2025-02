Cyberattaque démentie : EDF reconnaît des connexions illicites, mais de piratage massif

Des connexions frauduleuses sur le site Prime Énergie

Une recrudescence des cyberattaques en France

Petite piqûre de rappel : si vous recevez un message suspect prétendant provenir d’EDF, il est préférable de ne cliquer sur aucun lien et de contacter directement le service client via les canaux officiels. La vigilance est de mise, surtout dans un contexte où les cybercriminels cherchent à exploiter la moindre faille pour compromettre des données sensibles.

2024, un excellent cru pour les cyberattaques en France

EDF a confirmé avoir repéré unesur son site Prime Énergie, une plateforme distincte de l’espace client électricité et gaz. Pour autant,en précisant que ces intrusions sont le résultat de réutilisations d’identifiants et de mots de passe compromis lors de précédentes attaques sur des sites tiers.Il s'agirait en effetqui consiste à récupérer des bases de données déjà compromises, à les réorganiser ou les enrichir, puis à les présenter comme le résultat d’une nouvelle attaque. L’objectif est de maximiser leur valeur sur le marché noir en leur donnant une apparence inédite et récente, induisant en erreur les acheteurs et les victimes.Une fois connectés, les pirates n’auraient eu accès qu’à un nombre limité de documents,s. Toutefois, par mesure de précaution, EDF a suspendu l’accès au site le 3 février au soir.Elle a immédiatement mobilisé sa cellule d’investigation. Elle insiste sur le fait queet que l’attaque ne concerne que la plateforme Prime Énergie, utilisée pour gérer les primes des certificats d’économies d’énergie.Bien que cette intrusion semble limitée, elle intervient dans. Ces derniers mois, plusieurs grandes institutions ont été ciblées par des hackers, mettant en lumière les risques liés à la sécurité des données en ligne.Pour se protéger, les experts recommandent aux utilisateurs de. Les clients d’EDF doivent également rester vigilants face aux campagnes de phishing, souvent diffusées par e-mail ou SMS frauduleux.