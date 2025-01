CarPlay 2.0 est-il déjà mort-né ?

La prochaine génération de CarPlay s'appuie sur des années de succès et sur les connaissances acquises avec CarPlay, offrant le meilleur d'Apple et du constructeur automobile dans une expérience profondément intégrée et personnalisable. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec plusieurs constructeurs automobiles, leur permettant de mettre en valeur leur marque unique et leurs philosophies de conception visuelle dans la prochaine génération de CarPlay. Chaque marque automobile partagera plus de détails à l'approche des annonces de ses modèles qui prendront en charge la prochaine génération de CarPlay