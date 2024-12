Mon coup de gueule 2024 : Apple dans la voiture, l'acte manqué

bagnole

Apple Car, le plus gros raté de Tim Cook

Où est CarPlay 2.0 ?

Pendant ce temps là, Android avance... en Chine !

à la Tesla

Apple a-t-elle encore une carte à jouer ?

Entre Apple et la voiture, c'est même un feuilleton de longue date., les VP actuels sont souvent dans les paddocks de grands événements (F1, Nascar...); et même Tim Cook serait (parait-il) assez fan de Rivian ! Je serais même tenté de dire qu'à Cupertino,... ce qui est d'ailleurs paradoxale -Apple n'a pas de voiture, mais un gros potentiel ludique avec les derniers Mac, iPhone et même le Vision Pro.: les portables d'hier sont aux voitures thermiques ce que les smartphones d'aujourd'hui sont aux voitures électriques. Apple aurait pu rejouer sa partition de la même façon, en s'appuyant sur un partenaire industriel (Foxconn ou un constructeur lambda), et. Xiaomi a prouvé que c'était possible avec sa SU7 , mise au point en quelques années seulement et qui cartonne en Chine.Même si l'annonce a largement transpiré dans les médias,, que ce soit sur le plan financier ou humain -on parle de milliers d'ingénieurs et de dizaines de milliards de dollars mobilisés... pour rien ! En interne, la décision a du bien secouer l'entreprise, qui avait recruté des pointures de l'industrie auto , qui a fait circuler des véhicules autonomes en Californie pendant des années et qui devait avoir déjà en interne quelques prototypes de véhicules à un stade bien avancé -on les découvrira peut-être sur eBay un jour !, elle aurait eu sa place sur un marché en pleine révolution. Or le manque de vision de Tim Cook semble avoir eu raison des investissement colossaux nécessaires à l'aboutissement d'un tel projet :quel segment de marché va remporter la mise : il faut une vraie vision, et cette difficulté à trancher pousse aujourd'hui Apple... à donner, dont une grande partie serait exécuté sur l'iPhone (comme CarPlay actuel), mais avec des spécificités pour chaque constructeur/véhicule, ainsi qu'un petit noyau local pour pallier une défaillance de l'iPhone, décidément très sollicité.Comme on pouvait s'y attendre,Selon nos sources, aucun des partenaires de l'opération (Porsche et Aston Martin) ne serait réellement prêt à dévoiler sa propre intégration. D'ailleurs,qui ne sortira pas réellement avant plusieurs années, car il faut du hardware spécifique et les équipes ont besoin de travailler de concert avec Apple, ce qui n'est jamais simple.Pour tout vous dire, j'ai même quelques doutes quant aux choix techniques d'Apple...Alors qu'il aurait été bien plus simple de mimer Android Automotive et de développer une vraie plateforme logicielle que n'importe quel constructeur pourrait intégrer à sa sauce dans leurs voitures.Au début,(PlayStore, Google Maps, Google Assistant...). C'est ce que l'on retrouve principalement chez Volvo et Polestar, qui ont mis assez peu d'énergie à peaufiner l'intégration, quitte à essuyer de, sur les implémentations spécifiques à la voiture, faute d'effectifs suffisants., mais l'investissement est encore timide : les écrans sont petits, mal fichus et les applications maison arrivent au compte-goutte et sont beaucoup moins abouties. On en est encore à se réjouir de voir YouTube ou Spotify en natif sur un Q6 à plus de 100 000€, alors que pendant ce temps là,Il n'y a finalement que Renault qui avance intelligemment ( on l'a vu avec la R5 , le Scenic et la Megane) ou encore Volkswagen qui s'est marié avec la plateforme de Rivian , fonctionnant elle-aussi sous Android, mais avec une intégration hardware/software aussi poussée que chez Tesla.Chez les chinois, c'est tout l'inverse de l'Europe :, pour venir implanter leur surcouche. Et ça marche ! On y retrouve souvent de grands écrans de 15 à 16", des widgets, des animations 3D dignes des jeux vidéos, des applications stables et réactives et même des GPS sortis de nulle part, dépassant de loin ce que proposent des marques comme BMW ou Mercedes, pourtant présents sur le marché depuis des années.: on a l'impression que l'Europe sous-estime largement le sujet !: écouter Apple Music, regarder AppleTV+, acheter des produits avec ApplePay (péages, stations service, restauration), sans parler de la domotique : on aimerait aujourd'hui pouvoiret ses applications, qu'elle se recharge quand le courant est le moins cher... ou lorsque mes panneaux solaires produisent trop d'électricité. Ces fonctions arrivent parfois dans CarPlay (comme l'ouverture du garage ou l'intégration des tarifs d'électricité), mais ça reste ultra-limité ou réservé aux USA.pour visiter certaines région. J'adorerai aussi que l'IA me permette de travailler efficacement lorsqu'on est au volant ou en train de charger la voiture, en utilisant par ailleurs l'écran de la voiture comme un Mac ou un iPad -ou même en AirPlay ! Aujourd'hui, ces deux monde ne se parlent pas assez et c'est bien dommage !: Apple Music, AppleTV+... un peu de bluetooth pour la téléphonie et les messages., et on le voit chez Tesla, XPeng et autres BYD : une fois que vous avez Apple Music, un bon GPS et quelques apps de streaming, CarPlay n'a plus grand intérêt.