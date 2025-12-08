Nouveau Mercedes GLB électrique : 7 places, 631 km d'autonomie, et une recharge ultra-rapide
Par Didier Pulicani - Publié le
Oubliez l'EQB 250+ que l'on avait testé l'an dernier, Mercedes reprend l'appellation GLB autrefois lié au thermique, fait son grand retour en 100% électrique.
Plus musclé, plus moderne aussi, notamment sur la partie électrique : il comble presque tous les défauts de l'EQB, que ce soit en matière d'autonomie, de temps de charge et surtout d'habitabilité !
Esthétiquement, c'est un gros changement opéré par Mercedes, avec un look bien plus baroudeur et plus haut sur pattes.
Le GLC gagne 5cm avec 4,732 de long (4,796 pour un Tesla Model Y), 3cm de large (1,861m) mais perd légèrement en diamètre de braquage (11.9m). On ne connait pas la garde au sol pour l'instant mais des suspensions adaptatives seront proposées pour adoucir ou raffermir l'amortissement.
Mercedes promet surtout plus d'espace à bord mais aussi dans le coffre, avec une capacité 540L (495 précédemment) et surtout un frunk de 127L à l'avant, bien utile en configuration 7 places ! En revanche, avec tous les sièges déployés, le coffre semble encore assez chiche (la capacité n'est pas connue).
Contrairement au Model Y qui ne propose toujours pas de configuration 7 places, le GLB offre 2 places dans le coffre, bien pratique pour les grandes familles, même si l'espace proposé sera réservé à des ados et en dépannage.
On peut tout de même caser 2 sièges auto grâce à l'ISOFIX. Pour la seconde rangée, en revanche, toujours pas 3 vraies places, mais une banquettes fractionnables en 3 parties (40/20/40).
Malgré la place du milieu toujours assez inconfortable, notons la présence d'un plancher plat. En revanche, pas d'écran pour les enfants, ni pour la clim, ni pour Netflix... quel dommage ! On se consolera avec cet immense toit panoramique qui peut être opacifié grâce à une simple touche de commande.
Le GLB embarque le nouveau système de Mercedes MBUX Superscreen avec son second écran optionnel.
On trouve en effet un écran de 26 centimètres (10,25 pouces) pour le conducteur, un écran central de 35,6 centimètres (14 pouces) et un écran de 35,6 centimètres (14 pouces) pour le passager avant. La navigation sera basée sur Google Maps, une première avec le CLA. Mercedes précise que les mises à jour de son MB.OS seront régulières et profiteront également du nouveau système amélioré par IA
On notera la présence d'un nouveau volant et d'une console centrale flottante, qui offre un compartiment de rangement supplémentaire pour y caser un sac à main.
Pour le moment, le GLB sera disponible en 2 configurations :
Le 0 à 100 sera abattu en 7,4s (5,5s en 4Matic) et la VMax est de 210 km/h.
Les deux modèles sont équipés d'une batterie NMC d'une capacité énergétique utilisable de 85 kWh. Et avec une architecture électrique en 800 volts, jusqu'à 260 kilomètres d'autonomie (WLTP) peut être ajouté en seulement dix minutes. La puissance atteindra jusqu'à 320 kW mais seulement 100KW en 400V -et il faudra prendre l'option, sinon, pas de recharge sur les bornes 400V !
En courant alternatif, il faudra 8H pour charger la voiture en 11kW mais une option 22kW permet de diviser par deux ces temps de charge, sous réserve d'une borne adaptée.
Mercedes reprendra également le mode Offroad proposé sur la gamme, avec le capot transparent et un contrôle de traction amélioration 4MATIC, de quoi offrir les performances d'un mini Classe G que l'on avait testé en début d'année.
En Suisse, les prix du GLB 250+ avec technologie EQ commencent à 55 412 CHF, pour la GLB 350 4MATIC avec technologie EQ à 58 742 CHF. On peut commander dès aujourd'hui.
En France et en Belgique, les clients pourront configurer et commander deux modèles en ligne. Le GLB 250+ avec technologie EQ est disponible à un prix public à partir de 55 900 €, tandis que le GLB 350 4MATIC avec technologie EQ commence à 61 100 €.
Un look de 4x4
7 places et un plancher plat
Moderne et connecté
qui permet d'équiper chaque véhicule de superordinateurs connectés au Mercedes-Benz Intelligent Cloud.Si ChatGPT4o sera bien proposé dans la voiture, pas de trace de CarKey d'Apple... alors que Mercedes est toujours officiellement partenaire.
Le MBUX Superscreen est piloté par des puces haute performance de pointe et des graphismes en temps réel du Unity Game Engine. Le nouveau concept de contrôle et d'affichage est adapté aux préférences individuelles
des clients. Le MBUX Zero Layer, qui est l’affichage de base sur l'écran central, affiche les informations les plus importantes, les suggestions et, pour la première fois, les applications utilisées dernièrement. Dans la vue « applications », les icones peuvent désormais être déplacées et regroupées dans des dossiers nommés individuellement, à l'image d'un smartphone. Lorsqu'une application est ouverte, un simple balayage vers la gauche revient à la vue de l'application. Un autre balayage ramène l'utilisateur à l’affichage principal Zéro Layer.
631 Km d'autonomie
• GLB 250+ avec moteur traction de 200 kW et 631 km WLTP
• GLB 350 4MATIC de 260 kW et 614 km WLTP
A partir de 55 412 CHF / 55 900 €
