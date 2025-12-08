Nouveau Mercedes GLB électrique : 7 places, 631 km d'autonomie, et une recharge ultra-rapide

Le MBUX Superscreen est piloté par des puces haute performance de pointe et des graphismes en temps réel du Unity Game Engine. Le nouveau concept de contrôle et d'affichage est adapté aux préférences individuelles

des clients. Le MBUX Zero Layer, qui est l’affichage de base sur l'écran central, affiche les informations les plus importantes, les suggestions et, pour la première fois, les applications utilisées dernièrement. Dans la vue « applications », les icones peuvent désormais être déplacées et regroupées dans des dossiers nommés individuellement, à l'image d'un smartphone. Lorsqu'une application est ouverte, un simple balayage vers la gauche revient à la vue de l'application. Un autre balayage ramène l'utilisateur à l’affichage principal Zéro Layer.