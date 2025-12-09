Google Maps détecte automatiquement votre stationnement sur l'iPhone
Par Laurence - Publié le
Google Maps continue d’affiner ses fonctions d’assistance à la conduite, et la dernière nouveauté devrait parler à tous ceux qui ont déjà tourné en rond pour retrouver leur voiture. L’application enregistre désormais automatiquement l’endroit où vous vous garez — une évolution qui, fait notable, n’est disponible pour l’instant que sur iOS.
Enregistrer sa place de stationnement n’a absolument rien de nouveau dans Google Maps. Mais la fonctionnalité a évolué plusieurs fois jusqu’à son stade actuel, à savoir l’option manuelle dans l’app mobile (notons que cette dernière est disponible depuis près d’une dizaine d’années).
Mais jusqu'à présent, il fallait penser à l’activer soi-même — une étape que beaucoup d’utilisateurs oublient, ce qui limitait en pratique son utilité. Mais Google vient de corriger ce point.
Dans Google Maps, la nouvelle fonction détecte automatiquement que vous venez de vous garer, enregistrant la position sans aucune action de votre part. Le mécanisme repose sur une condition simple. Google Maps doit être connecté à votre véhicule via l’une des méthodes suivantes : USB, Bluetooth ou Apple CarPlay.
Une fois la voiture stationnée et la connexion interrompue, l’app enregistre l’adresse. Et dès que vous repartez, l’emplacement est supprimé automatiquement. Google précise que l’information reste enregistrée pendant 48 heures, sauf si l’utilisateur la retire manuellement plus tôt.
Google confirme que la fonctionnalité n’est pas encore disponible sur Android (pour une fois). Sur iOS, une automatisation existait déjà, mais elle devait être activée par l’utilisateur. Elle semble désormais activée par défaut, ce qui rend la fonction beaucoup plus visible. Aucun calendrier n’a été communiqué pour Android.
Autre nouveauté discrète mais appréciable : Google Maps affiche désormais la place de parking avec votre icône de voiture personnalisée, à la condition — bien évidemment — d'en utiliser une. Pour rappel, Google propose depuis 2020 plusieurs modèles d’icônes de voiture, enrichis récemment de nouvelles formes et couleurs, et compatibles avec Android Auto et CarPlay.
Jusqu’ici, la position de stationnement utilisait simplement le pictogramme bleu. Désormais, elle reprend la voiture choisie par l’utilisateur, rendant l’affichage plus cohérent et plus visuel.
En attendant l’arrivée de cette automatisation sur Android, cette mise à jour renforce encore un peu l’approche de Google Maps comme assistant de conduite complet : navigation, informations trafic, suivi des trajets, intégration avec CarPlay et Android Auto… et maintenant un système de stationnement quasi-invisible pour l’utilisateur.Une fonction simple, mais qui coche une case souvent demandée : aider sans qu’on ait besoin d’y penser.
Une fonction enfin automatisée
Enregistrer sa place de stationnement n’a absolument rien de nouveau dans Google Maps. Mais la fonctionnalité a évolué plusieurs fois jusqu’à son stade actuel, à savoir l’option manuelle dans l’app mobile (notons que cette dernière est disponible depuis près d’une dizaine d’années).
Mais jusqu'à présent, il fallait penser à l’activer soi-même — une étape que beaucoup d’utilisateurs oublient, ce qui limitait en pratique son utilité. Mais Google vient de corriger ce point.
Une détection automatique dès que la voiture s’arrête
Dans Google Maps, la nouvelle fonction détecte automatiquement que vous venez de vous garer, enregistrant la position sans aucune action de votre part. Le mécanisme repose sur une condition simple. Google Maps doit être connecté à votre véhicule via l’une des méthodes suivantes : USB, Bluetooth ou Apple CarPlay.
Une fois la voiture stationnée et la connexion interrompue, l’app enregistre l’adresse. Et dès que vous repartez, l’emplacement est supprimé automatiquement. Google précise que l’information reste enregistrée pendant 48 heures, sauf si l’utilisateur la retire manuellement plus tôt.
Une exclusivité iOS… pour le moment
Google confirme que la fonctionnalité n’est pas encore disponible sur Android (pour une fois). Sur iOS, une automatisation existait déjà, mais elle devait être activée par l’utilisateur. Elle semble désormais activée par défaut, ce qui rend la fonction beaucoup plus visible. Aucun calendrier n’a été communiqué pour Android.
Autre nouveauté discrète mais appréciable : Google Maps affiche désormais la place de parking avec votre icône de voiture personnalisée, à la condition — bien évidemment — d'en utiliser une. Pour rappel, Google propose depuis 2020 plusieurs modèles d’icônes de voiture, enrichis récemment de nouvelles formes et couleurs, et compatibles avec Android Auto et CarPlay.
Jusqu’ici, la position de stationnement utilisait simplement le pictogramme bleu. Désormais, elle reprend la voiture choisie par l’utilisateur, rendant l’affichage plus cohérent et plus visuel.
Qu'en penser ?
En attendant l’arrivée de cette automatisation sur Android, cette mise à jour renforce encore un peu l’approche de Google Maps comme assistant de conduite complet : navigation, informations trafic, suivi des trajets, intégration avec CarPlay et Android Auto… et maintenant un système de stationnement quasi-invisible pour l’utilisateur.Une fonction simple, mais qui coche une case souvent demandée : aider sans qu’on ait besoin d’y penser.