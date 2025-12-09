Google Maps détecte automatiquement votre stationnement sur l'iPhone

Une fonction enfin automatisée

. Mais la fonctionnalité a évolué plusieurs fois jusqu’à son stade actuel, à savoir l’option manuelle dans l’app mobile (notons que cette dernière est disponible depuis près d’une dizaine d’années).Mais jusqu'à présent,— une étape que beaucoup d’utilisateurs oublient, ce qui limitait en pratique son utilité. Mais Google vient de corriger ce point.. Le mécanisme repose sur une condition simple. Google Maps doit être connecté à votre véhicule via l’une des méthodes suivantes : USB, Bluetooth ou. Et dès que vous repartez, l’emplacement estautomatiquement. Google précise que l’information reste enregistrée pendant 48 heures, sauf si l’utilisateur la retire manuellement plus tôt.Google confirme que la fonctionnalité n’est pas encore disponible sur Android (pour une fois). Sur iOS, une automatisation existait déjà, mais elle devait être activée par l’utilisateur. Elle semble désormais activée par défaut, ce qui rend la fonction beaucoup plus visible. Aucun calendrier n’a été communiqué pour Android.Autre nouveauté discrète mais appréciable :, à la condition — bien évidemment — d'en utiliser une. Pour rappel, Google propose depuis 2020 plusieurs modèles d’icônes de voiture, enrichis récemment de nouvelles formes et couleurs, et compatibles avec Android Auto et CarPlay.Jusqu’ici, la position de stationnement utilisait simplement le pictogramme bleu. Désormais,rendant l’affichage plus cohérent et plus visuel.En attendant l’arrivée de cette automatisation sur Android, cette mise à jour renforce encore un peu l’approche de Google Maps comme assistant de conduite complet : navigation, informations trafic, suivi des trajets, intégration avec CarPlay et Android Auto… et maintenant un système de stationnement quasi-invisible pour l’utilisateur.Une fonction simple, mais qui coche une case souvent demandée : aider sans qu’on ait besoin d’y penser.