ID.Polo électrique : retour des boutons physiques, style rétro et One-Pédale à moins de 25 000€

Le retour des boutons physiques !

retour en arrière

Notre nouvelle architecture intérieure, inaugurée par la toute nouvelle ID. Polo, hisse l'expérience client à un niveau supérieur : lignes épurées, matériaux haut de gamme et interface intuitive avec boutons physiques et écrans repensés.

Un système "rétro"

Travel Assist 3.0

A partir de l'ID. Polo, notre nouvelle génération de logiciels offrira un confort et des fonctionnalités nettement améliorés. Parmi celles-ci, la troisième génération de Travel Assist, qui reconnaîtra bientôt les feux rouges et les panneaux stop, et proposera une conduite à une pédale tout en douceur.

La toute nouvelle ID. Polo est une compagne abordable au quotidien. Fidèle à l’esprit Polo d’antan, elle est désormais électrique.

Nous avons créé un intérieur qui inspire confiance dès le premier contact. Des boutons physiques bien définis inspirent confiance, des matériaux chaleureux le rendent attrayant et des détails charmants, comme le nouveau style rétro des instruments, témoignent de l’esprit Volkswagen. Tout cela fait de l’ID. Polo une voiture compacte au grand cœur – la “Pure Positive” à l’état pur.

On en dit quoi ?



Et vous ? Êtes-vous convaincus par cette nouvelle stratégie ? Si l'on peut saluer le retour des boutons physiques, cela semble quand-même un peu maigre comme principale nouveauté. Volkswagen n'a pas réellement repensé sa planche de bord et a préféré écouter ses clients, en revenant à un style bien plus classique. Pas sûr que les nouvelles générations, qui veulent surtout de la connectivité, des écrans, la clef sur téléphone et des interfaces plus épurées soient réellement conquis par ce retour en arrière...

Si l'extérieur reste pour le moment camouflé,si quelques réglages subsistent via l'écran, comme la température ou les sièges chauffants, ils sont souvent complémentaires et rapidement accessibles. Il faut dire que le tactile était implémenté assez bizarrement dans le groupe,, notamment pour la conduite autonome ou le contrôle du volume.On s'amusera quand-même de voir que, responsable du développement techniquesIci, pas question de supprimer l'instrumentation comme chez Tesla, il y aura toujours 2 écrans :L'OS ne semble pas réellement évoluer (il faudra attendre la plateforme issue de Rivian), en dehors d'un sEt là, bonne nouvelle, la troisième version du Travel Assist devrait proposer quelques nouveautés, comme la reconnaissance des feux ou des stops (Tesla et BMW le font déjà)., ce dispositif pourtant si pratique, n'était jamais proposé, même via un réglage.Andreas Mindt, chef designer de Volkswagen a notamment déclaré :Il poursuit :