ID.Polo électrique : retour des boutons physiques, style rétro et One-Pédale à moins de 25 000€

Volkswagen a levé le voile ce week-end sur l'intérieur de son ID.Polo, sa prochaine petite voiture urbaine aux grandes ambitions, car proposées à un tarif débutant à 25 000€.
Si l'extérieur reste pour le moment camouflé, nous avons droit à un aperçu complet de la planche de bord, qui semble... revenir en arrière sur bien des points.
A l'image d'Apple qui a remis ses ports SD et HDMI il y a quelques années, on s'amuse de se réjouir d'un
Vitres électriques, commandes sur le volant, climatisation, volume... si quelques réglages subsistent via l'écran, comme la température ou les sièges chauffants, ils sont souvent complémentaires et rapidement accessibles. Il faut dire que le tactile était implémenté assez bizarrement dans le groupe, avec des commandes qui répondaient mal ou qui manquaient de retour haptique, notamment pour la conduite autonome ou le contrôle du volume.
On s'amusera quand-même de voir que ce retour en arrière... est perçu comme une avancée par Kai Grünitz, responsable du développement techniques
Autre critique récurrente chez Volkswagen, le système d'info-divertissement était jusque là très poussif, peu ergonomique et assez mal pensé dans l'ensemble.
Ici, pas question de supprimer l'instrumentation comme chez Tesla, il y aura toujours 2 écrans : 10.25" pour le conducteur et un petit 13" pour l'écran central. L'OS ne semble pas réellement évoluer (il faudra attendre la plateforme issue de Rivian), en dehors d'un skin façon compteurs rétros des années 70-80, mais est-ce vraiment cela qui fera craquer les jeunes ? Car pour avoir connu ce design au volant, il faut être aujourd'hui âgé de plus de 60/70 ans...
Enfin, là où Volkswagen offrait déjà un bon niveau technologique, c'est bien-sûr dans les aides à la conduite. Et là, bonne nouvelle, la troisième version du Travel Assist devrait proposer quelques nouveautés, comme la reconnaissance des feux ou des stops (Tesla et BMW le font déjà).
L'arrivée de la one-pédale est également à saluer, car en dehors d'Audi, ce dispositif pourtant si pratique, n'était jamais proposé, même via un réglage.
Andreas Mindt, chef designer de Volkswagen a notamment déclaré :
Et vous ? Êtes-vous convaincus par cette nouvelle stratégie ? Si l'on peut saluer le retour des boutons physiques, cela semble quand-même un peu maigre comme principale nouveauté. Volkswagen n'a pas réellement repensé sa planche de bord et a préféré écouter ses clients, en revenant à un style bien plus classique. Pas sûr que les nouvelles générations, qui veulent surtout de la connectivité, des écrans, la clef sur téléphone et des interfaces plus épurées soient réellement conquis par ce retour en arrière...
