Et voilà la CUPRA Born restylée !

Ça semble être un bon cru. Le passage à Android Automotive est un vrai plus, et le retour des boutons physiques sur le volant était attendu par à peu près tout le monde. La version 170 ch à 50 kWh laisse espérer un prix d'appel sous les 37 000 euros, ce qui la rendrait éligible au bonus écologique. Avec plus de 600 km d'autonomie WLTP en version haute, l'Espagnole a de quoi rivaliser avec la Tesla Model 3

La Born adopte le, baptisé « Shark Nose », avec un nez plus proéminent qui allonge la voiture de 12 mm pour atteindre 4,33 m. Les phares Matrix LED reprennent la signature à trois triangles qu'on retrouve déjà sur le Tavascan et le futur Terramar, et les entrées d'air latérales ont été redessinées.À l'arrière, le bandeau lumineux traverse toute la largeur du hayon et intègre pour la première fois le logo CUPRA rétroéclairé, rendu possible par les récentes évolutions réglementaires européennes. La Born s'éloigne donc visuellement de la Volkswagen ID.3 dont elle dérive.Côté mécanique, la gamme s'élargit. L'offre débute avec une version de 170 ch associée à une batterie de 50 kWh pour environ 400 km d'autonomie. Le cœur de gamme, c'est la V-Plus de 190 ch avec une batterie de 58 kWh et 450 km de rayon d'action. Les versions V-Endurance (231 ch) et VZ (326 ch) profitent d'une. La VZ abat le 0 à 100 km/h en 5,6 secondes et monte à 200 km/h en pointe. La charge rapide grimpe jusqu'à 185 kW sur la grande batterie, avec un 10-80 % en moins de 30 minutes.Bonne nouvelle, qui suit la tendance du moment : les boutons physiques font leur retour sur le volant et remplacent les touches tactiles haptiques qui sont si souvent critiquées pour leur imprécision. L'écran central passe à 12,9 pouces et tourne désormais sous, ce qui permet d'utiliser Google Maps ou Spotify nativement, sans dépendre de son smartphone. L'écran face au conducteur double de taille pour atteindre 10,25 pouces. CUPRA ajoute aussi le mode « One-Pedal » qui gère la décélération et l'arrêt complet en jouant uniquement sur la pédale d'accélérateur.