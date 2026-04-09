Lotus Eletre X : un PHEV avec une batterie de VE pour ne plus jamais s'arrêter ?

Une usine à gaz (et à électrons) sous stéroïdes

Un modèle orienté performance en ligne droite (l’autre signification de Light is Right ?)

Une batterie de VE dans un PHEV ?

Le dilemme de la balance : 2,6 tonnes et tout ce que ça implique

Qu’elle est loin l’époque de Colin Chapman, le fondateur historique de Lotus et de son «». Aujourd'hui, la marque a décidé que le poids, c'était génial... du moment qu'on y colle suffisamment de moteurs pour compenser l'embonpoint.Lotus vient donc de commercialiser son tout premier, sobrement baptisé Lotus For Me en Chine. Un nom formidable (NON) qui sera changé en, ce qui sera quand même beaucoup moins gênant à assumer pour les quelques acheteurs. Des acheteurs qui, pourtant, semblent au rendez-vous,Donc Lotus (qui appartient désormais à 51 % à Geely et 49 % à Etika Automobile, un groupe malaisien) a augmenté l’autonomie et la puissance. Au poids où on en est... (pardon).Résultat,Et si ça sonne comme une solution classique de prolongateur d’autonomie, le système a poussé tous les curseurs au maximum.Tout le système repose, qui est à ce jour le plus puissant pour un modèle de série, et qui peut produire. Une solution qui mérite qu’on s’y penche, car c’est toujours un problème d’utiliser une batterie qui se recharge (c’est d’ailleurs déconseillé pour les objets tech), à moins d’une rotation entre les différents packs de batterie : les packs qui chargent pendant que les autres sont utilisés).Côté chronomètre, l'engin pulvérise le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Et le détail technique qui fait la différence : même quand votre batterie est à 10 % de charge, la voiture conserve suffisamment de jus en réserve pour taper l'exercice en 3,5 secondes. Autrement dit, ça pousse toujours aussi fort.Lotus a glissé dans son châssis. À titre de comparaison,Mais ici, ça ne sert que de (très gros) tampon hybride :• Mode 100 % électrique : le SUV revendique(selon la très généreuse norme chinoise CLTC).• Autonomie totale (plein d'essence + batterie chargée) :. De quoi traverser la France dans la diagonale sans s'arrêter, si votre vessie est d'accord.Pour la recharge, on est sur le haut du panier, avec. Grâce à la technologie 6C, la batterie duÉvidemment, toute cette ingénierie se paie sur la balance. Avec un moteur thermique, un réservoir d'essence et une batterie digne d'une berline 100 % électrique,. On est désormais plutôt dans le « fat is right » ou le « light is dead ».Pas de date pour le moment, ni de prix. Mais il y a fort à parier que nous verrons cette technologie se démocratiser sur le reste du groupe Geely.