Tesla dépose un brevet pour une remorque-batterie qui prolonge l'autonomie

On en dit quoi ?



On ne va pas se mentir, c'est un peu la spécialité de Tesla : annoncer, repousser, annuler, et faire revenir le projet sous une autre forme, et pourquoi pas après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. La version remorque a quand même du sens, parce qu'elle ne grignote pas le plateau du véhicule et qu'elle peut servir de générateur mobile avec les panneaux solaires. Mais entre un brevet et un produit en vente, on le sait, il y a souvent un océan. En tous cas l'idée me semble bonne.