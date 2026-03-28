Tesla dépose un brevet pour une remorque-batterie qui prolonge l'autonomie
Par Vincent Lautier - Publié le
Un brevet publié en février 2026 décrit un système à double batterie pour les véhicules électriques Tesla. L'idée est de placer un pack auxiliaire de 400 V dans une remorque tractée, connecté au pack principal de 800 V du véhicule. Le prolongateur d'autonomie sur le plateau du Cybertruck avait été annulé en 2025, mais visiblement Tesla n'a pas abandonné le concept.
Le brevet, déposé par une équipe qui comprend Wes Morrill, l'ingénieur en chef du Cybertruck, décrit deux configurations possibles. La première prévoit un pack batterie installé dans le plateau du pickup. La seconde, plus originale, place la batterie dans une remorque raccordée au véhicule par une interface haute tension au niveau de l'attelage. C'est cette version remorque qui retient l'attention, parce qu'elle permet de ne pas sacrifier l'espace de chargement. Et petit détail intéressant : le système intègre un connecteur MC4 pour y brancher des panneaux solaires et recharger la batterie auxiliaire en continu.
Côté gestion de l'énergie, le brevet décrit trois modes de fonctionnement reliés par deux convertisseurs DC/DC en parallèle. Le premier mode équilibre la consommation entre les deux packs pendant la conduite, pour qu'ils se vident de manière proportionnelle. Le deuxième active un alignement des tensions quand le véhicule se dirige vers un Superchargeur, histoire de préparer les batteries à une recharge en parallèle. Et le troisième mode permet justement cette recharge simultanée sur des bornes de 50 à plus de 500 kW.
Le brevet décrit aussi une astuce thermique : le système peut générer volontairement des pertes dans les convertisseurs DC/DC pour produire de la chaleur et réchauffer la batterie auxiliaire par temps froid, histoire d'éviter d'ajouter un circuit de chauffage dédié.
L'histoire de ce prolongateur d'autonomie est quand même un peu mouvementée. Tesla avait annoncé fin 2023 un pack additionnel pour le Cybertruck, avec une promesse de plus de 750 kilomètres d'autonomie au total. Le projet a été repoussé plusieurs fois, puis discrètement retiré du configurateur en ligne en avril 2025. En mai 2025, Tesla a officiellement annulé le prolongateur et remboursé les acomptes. Et voilà que neuf mois plus tard, un brevet décrit exactement le même principe, mais en version remorque.
On ne va pas se mentir, c'est un peu la spécialité de Tesla : annoncer, repousser, annuler, et faire revenir le projet sous une autre forme, et pourquoi pas après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. La version remorque a quand même du sens, parce qu'elle ne grignote pas le plateau du véhicule et qu'elle peut servir de générateur mobile avec les panneaux solaires. Mais entre un brevet et un produit en vente, on le sait, il y a souvent un océan. En tous cas l'idée me semble bonne.
Une batterie auxiliaire tractée derrière le véhicule
Le brevet, déposé par une équipe qui comprend Wes Morrill, l'ingénieur en chef du Cybertruck, décrit deux configurations possibles. La première prévoit un pack batterie installé dans le plateau du pickup. La seconde, plus originale, place la batterie dans une remorque raccordée au véhicule par une interface haute tension au niveau de l'attelage. C'est cette version remorque qui retient l'attention, parce qu'elle permet de ne pas sacrifier l'espace de chargement. Et petit détail intéressant : le système intègre un connecteur MC4 pour y brancher des panneaux solaires et recharger la batterie auxiliaire en continu.
Trois modes pour gérer les deux batteries
Côté gestion de l'énergie, le brevet décrit trois modes de fonctionnement reliés par deux convertisseurs DC/DC en parallèle. Le premier mode équilibre la consommation entre les deux packs pendant la conduite, pour qu'ils se vident de manière proportionnelle. Le deuxième active un alignement des tensions quand le véhicule se dirige vers un Superchargeur, histoire de préparer les batteries à une recharge en parallèle. Et le troisième mode permet justement cette recharge simultanée sur des bornes de 50 à plus de 500 kW.
Le brevet décrit aussi une astuce thermique : le système peut générer volontairement des pertes dans les convertisseurs DC/DC pour produire de la chaleur et réchauffer la batterie auxiliaire par temps froid, histoire d'éviter d'ajouter un circuit de chauffage dédié.
Le retour d'un projet que Tesla avait enterré
L'histoire de ce prolongateur d'autonomie est quand même un peu mouvementée. Tesla avait annoncé fin 2023 un pack additionnel pour le Cybertruck, avec une promesse de plus de 750 kilomètres d'autonomie au total. Le projet a été repoussé plusieurs fois, puis discrètement retiré du configurateur en ligne en avril 2025. En mai 2025, Tesla a officiellement annulé le prolongateur et remboursé les acomptes. Et voilà que neuf mois plus tard, un brevet décrit exactement le même principe, mais en version remorque.
On en dit quoi ?
On ne va pas se mentir, c'est un peu la spécialité de Tesla : annoncer, repousser, annuler, et faire revenir le projet sous une autre forme, et pourquoi pas après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. La version remorque a quand même du sens, parce qu'elle ne grignote pas le plateau du véhicule et qu'elle peut servir de générateur mobile avec les panneaux solaires. Mais entre un brevet et un produit en vente, on le sait, il y a souvent un océan. En tous cas l'idée me semble bonne.