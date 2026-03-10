Renault va arrêter de vendre des voitures thermiques en Europe d'ici 2030

On en dit quoi ?



C'est très bien, et c'est un signal fort. Alors que Stellantis fait machine arrière sur l'électrique, Renault maintient le cap et assume la fin du thermique pur en Europe. Faire un pas vers les hybrides est aussi une position pragmatique, on ne va pas le reprocher au constructeur vu le contexte, même si on reste de fervents partisans du tout-électrique chez Mac4Ever. Côté plateforme, les specs affichées sont à la hauteur de la concurrence chinoise, et on a très hâte de pouvoir tester ça. Bon maintenant, en particulier sur les tarifs, on attend quand même de voir les confirmations de tout ça, parce qu'entre les chiffres annoncés sur un PowerPoint et ce qu'on trouvera véritablement en concession, il y a moyen que ça évolue un peu d'ici là.