Batterie de 11 kWh avec gestion du froid pour les voitures sans permis Ligier
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Le constructeur français Ligier vient de rafraîchir sa gamme de voitures sans permis 100 % électriques. Au programme : une batterie haute performance de 11 kWh, une gestion du froid et même une version L7e pour titiller les 75 km/h. Mais il faut y mettre le prix.
La Citroën Ami a lancé la mode du véhicule sans permis auprès des jeunes. Il faut avouer que dans notre époque qui vous vend de la peur en gros, savoir ses rejetons dans une caisse plutôt que dans un scooter n’a pas de prix. Enfin si, et il flirte avec les 20 000 euros si vous cochez toutes les options de la Ligier.
Mais à ce tarif, vous avez tout le confort d’une grande voiture, et même un peu de la vitesse, avec la version L7e qui pousse à 75 km/h, mais qui nécessite le permis B1.
Le cœur du sujet, c'est cette nouvelle batterie de 11 kWh (10,6 kWh utiles) développée avec un partenaire industriel européen. On parle ici de cellules prismatiques (la même architecture que celle utilisée par les constructeurs automobiles) accouplées à un système de gestion thermique actif. Traduction : la batterie chauffe ou refroidit ses cellules en fonction des conditions, et fonctionne de -20°C à +60°C. Un préconditionnement plus performant que certaines voitures avec permis.
Ligier a d'ailleurs poussé le vice jusqu'à aller tester ses modèles en Norvège, par des températures comprises entre -10°C et -20°C. Quand on sait que la plupart des concurrents se contentent de tests en labo…
Petit détail qui a son importance : la fonction « Cold Drive » permet de préconditionner automatiquement la batterie lorsqu'elle est branchée. En clair, quand il fait -15°C dehors et que vous branchez votre Myli ou JS50 (pour les Vin Diesel des cours de récré) le soir, la batterie se prépare toute seule pour optimiser la recharge et être à la bonne température au moment du départ.
Ligier annonce jusqu'à deux fois plus d'autonomie que les offres standard du segment. Le constructeur s'est basé sur une donnée simple : les conducteurs de VSP parcourent en moyenne 15 à 20 km par jour. Avec 11 kWh de capacité, ils vont pouvoir rouler une semaine complète sans passer par la case recharge. Concrètement, ça donne 150 km pour une consommation de 5,5 kWh/100 km, ce qui est largement faisable. Soit le double d'une Citroën Ami.
Côté recharge justement, c'est assez complet : prise domestique classique (2,2 kW), prise renforcée (3,7 kW), Wallbox (11 kW) et même bornes publiques jusqu'à 22 kW (mais faites attention aux tarifs publics). Vous allez pouvoir brancher votre Ligier partout, mais uniquement en courant alternatif. Comptez 4 heures pour une charge de 10 % à 80 %.
Et puisque rouler électrique en hiver dans une sans permis, c'est historiquement l'enfer pour quiconque a utilisé une Citroën Ami, Ligier embarque un chauffage de 1 800 W de série (annoncé comme le plus puissant du segment, d'après le constructeur). Pour les plus frileux (ou les Scandinaves), un « Pack Hiver+ » ajoute siège chauffant, pare-brise dégivrant et une couverture isolante pour la batterie. Il y a même la clim en option à 1300 euros.
La gamme électrique avec batterie grande autonomie est disponible sur les Myli MAX et JS50, à partir de 14 999 € TTC (hors prime CEE). Côté garantie, Ligier propose 5 ans de série pour sa batterie. Notez que la Myli Max existe en version L7e qui, moyennant le permis B1 (accessible dès 16 ans), vous propulse à 75 km/h.
Ligier, ce n’est pas donné. On arrive à 18 312,23 € TTC en cochant toutes les options. Mais à ce tarif, vous disposez d’une voiture dotée d’une climatisation, d’un préconditionnement de batterie, de sièges et volant chauffants, d’une sono Pioneer à en faire baver les boomers de votre quartier et d’une autonomie de 150 km, bref, de tout le confort qu’on attend d’une voiture avec permis.
Pour moins de deux fois une Citroën Ami, vous avez plus que deux fois mieux qu’une Citroën Ami. Puis la version L7e permet de réduire le temps de trajet.
La Citroën Ami a lancé la mode du véhicule sans permis auprès des jeunes. Il faut avouer que dans notre époque qui vous vend de la peur en gros, savoir ses rejetons dans une caisse plutôt que dans un scooter n’a pas de prix. Enfin si, et il flirte avec les 20 000 euros si vous cochez toutes les options de la Ligier.
Mais à ce tarif, vous avez tout le confort d’une grande voiture, et même un peu de la vitesse, avec la version L7e qui pousse à 75 km/h, mais qui nécessite le permis B1.
Une batterie qui change la donne
Le cœur du sujet, c'est cette nouvelle batterie de 11 kWh (10,6 kWh utiles) développée avec un partenaire industriel européen. On parle ici de cellules prismatiques (la même architecture que celle utilisée par les constructeurs automobiles) accouplées à un système de gestion thermique actif. Traduction : la batterie chauffe ou refroidit ses cellules en fonction des conditions, et fonctionne de -20°C à +60°C. Un préconditionnement plus performant que certaines voitures avec permis.
Ligier a d'ailleurs poussé le vice jusqu'à aller tester ses modèles en Norvège, par des températures comprises entre -10°C et -20°C. Quand on sait que la plupart des concurrents se contentent de tests en labo…
Petit détail qui a son importance : la fonction « Cold Drive » permet de préconditionner automatiquement la batterie lorsqu'elle est branchée. En clair, quand il fait -15°C dehors et que vous branchez votre Myli ou JS50 (pour les Vin Diesel des cours de récré) le soir, la batterie se prépare toute seule pour optimiser la recharge et être à la bonne température au moment du départ.
L'autonomie, le nerf de la guerre
Ligier annonce jusqu'à deux fois plus d'autonomie que les offres standard du segment. Le constructeur s'est basé sur une donnée simple : les conducteurs de VSP parcourent en moyenne 15 à 20 km par jour. Avec 11 kWh de capacité, ils vont pouvoir rouler une semaine complète sans passer par la case recharge. Concrètement, ça donne 150 km pour une consommation de 5,5 kWh/100 km, ce qui est largement faisable. Soit le double d'une Citroën Ami.
Côté recharge justement, c'est assez complet : prise domestique classique (2,2 kW), prise renforcée (3,7 kW), Wallbox (11 kW) et même bornes publiques jusqu'à 22 kW (mais faites attention aux tarifs publics). Vous allez pouvoir brancher votre Ligier partout, mais uniquement en courant alternatif. Comptez 4 heures pour une charge de 10 % à 80 %.
Un chauffage de 1 800 W quand une Ami n’en a pas du tout
Et puisque rouler électrique en hiver dans une sans permis, c'est historiquement l'enfer pour quiconque a utilisé une Citroën Ami, Ligier embarque un chauffage de 1 800 W de série (annoncé comme le plus puissant du segment, d'après le constructeur). Pour les plus frileux (ou les Scandinaves), un « Pack Hiver+ » ajoute siège chauffant, pare-brise dégivrant et une couverture isolante pour la batterie. Il y a même la clim en option à 1300 euros.
14 999 € et une garantie de 5 ans
La gamme électrique avec batterie grande autonomie est disponible sur les Myli MAX et JS50, à partir de 14 999 € TTC (hors prime CEE). Côté garantie, Ligier propose 5 ans de série pour sa batterie. Notez que la Myli Max existe en version L7e qui, moyennant le permis B1 (accessible dès 16 ans), vous propulse à 75 km/h.
Ce qu'on en pense
Ligier, ce n’est pas donné. On arrive à 18 312,23 € TTC en cochant toutes les options. Mais à ce tarif, vous disposez d’une voiture dotée d’une climatisation, d’un préconditionnement de batterie, de sièges et volant chauffants, d’une sono Pioneer à en faire baver les boomers de votre quartier et d’une autonomie de 150 km, bref, de tout le confort qu’on attend d’une voiture avec permis.
Pour moins de deux fois une Citroën Ami, vous avez plus que deux fois mieux qu’une Citroën Ami. Puis la version L7e permet de réduire le temps de trajet.