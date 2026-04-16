Une batterie qui change la donne

L'autonomie, le nerf de la guerre

Un chauffage de 1 800 W quand une Ami n’en a pas du tout

14 999 € et une garantie de 5 ans

Ce qu'on en pense



Ligier, ce n’est pas donné. On arrive à 18 312,23 € TTC en cochant toutes les options. Mais à ce tarif, vous disposez d’une voiture dotée d’une climatisation, d’un préconditionnement de batterie, de sièges et volant chauffants, d’une sono Pioneer à en faire baver les boomers de votre quartier et d’une autonomie de 150 km, bref, de tout le confort qu’on attend d’une voiture avec permis.



Pour moins de deux fois une Citroën Ami, vous avez plus que deux fois mieux qu’une Citroën Ami. Puis la version L7e permet de réduire le temps de trajet.

La Citroën Ami a lancé la mode du véhicule sans permis auprès des jeunes. Il faut avouer que dans notre époque qui vous vend de la peur en gros,. Enfin si, etMais à ce tarif,, et même un peu de la vitesse, avec lLe cœur du sujet, c'estdéveloppée avec un partenaire industriel européen. On parle ici de(la même architecture que celle utilisée par les constructeurs automobiles) accouplées à. Traduction :. Un préconditionnement plus performant que certaines voitures avec permis.Ligier a d'ailleurs poussé le vice jusqu'à aller tester ses modèles en Norvège, par des températures comprises entre -10°C et -20°C. Quand on sait que la plupart des concurrents se contentent de tests en labo…Petit détail qui a son importance :. En clair, quand il fait -15°C dehors et que vous branchez votre Myli ou JS50 (pour les Vin Diesel des cours de récré) le soir,. Le constructeur s'est basé sur une donnée simple : les conducteurs de VSP parcourent en moyenne 15 à 20 km par jour.. Concrètement, ça donne 150 km pour une consommation de 5,5 kWh/100 km, ce qui est largement faisable.Côté recharge justement, c'est assez complet :(mais faites attention aux tarifs publics). Vous allez pouvoir brancher votre Ligier partout, mais uniquement en courant alternatif.Et puisque rouler électrique en hiver dans une sans permis, c'est historiquement l'enfer pour quiconque a utilisé une Citroën Ami,(annoncé comme le plus puissant du segment, d'après le constructeur). Pour les plus frileux (ou les Scandinaves),. Il y a même la clim en option à 1300 euros.(hors prime CEE). Côté garantie, Ligier propose 5 ans de série pour sa batterie. Notez que la Myli Max existe