IONIQ 3 : la Tesla 2 que tout le monde désire est finalement une Hyundai

Une ligne qui rappelle un peu le Veloster de profil.

Pleos Connect : Hyundai passe à Android Automotive (et s'inspire très fort de Tesla)

Interface Hyundai Ioniq 3

Interface Tesla

Des boutons physiques en plus de l'écran : la leçon retenue

Les boutons sont toujours de la partie.

Digital Key 2, V2L et Plug & Charge : la connectivité au quotidien

L'espace semble important à l'arrière.

Conduire une Ioniq 5 dans Gran Turismo 7, l'écran dans le coffre de la Ioniq 5, en étant branché à une Ioniq 5. Une "Inception" signé le V2L

L'intérêt du V2L en une image.

ADAS : la suite SmartSense au complet

Ce qu'il faut retenir côté voiture

Ce qu’on en pense



La ressemblance de l’arrière avec un Pontiak Aztek est troublante. Le design est, comme toujours chez Hyundai, clivant. Un parti-pris osé sur ce segment, mais qui permet de voir autre chose sur la route.



Autre bonne nouvelle : Hyundai revoit enfin son interface logicielle. Il faudra tester le planificateur, la gestion de la charge, les bugs, la réactivité du système sur pièce. Mais c’est une très bonne chose.

Côté puissance, ce n’est pas fou. Idem pour la vitesse de recharge.



Reste à voir si c’est réellement pénalisant au quotidien pour ce genre de véhicule. Pas sûr. Sauf peut-être sur autoroute. Et encore…

Reste à découvrir le prix. Car il sera difficile de s’afficher au-delà du palier des 30-33 k€ pour ce segment.

La IONIQ 3 est le tout premier modèle européen de Hyundai à embarquer. Et c'est un petit séisme dans l'écosystème coréen. Exit le vieillissant système ccNC qu'on connaissait sur les IONIQ 5, 6 et 9 :La IONIQ 3 proposepour la navigation, le multimédia, la climatisation et les réglages du véhicule.Bref, si vous avez déjà posé les yeux sur un écran de Tesla Model 3, vous ne serez pas dépaysé. Je vous laisse juge :La bonne nouvelle, c'est que Hyundai ne se contente pas de photocopier.(ce que Tesla ne propose toujours pas de cette manière), la gestion de profils conducteurs multiples, et surtoutLe système supporte aussi. Apple CarPlay et Android Auto restent bien de la partie, rassurez-vous.Et c'est là que Hyundai marque un point face à Tesla (et à pas mal de constructeurs chinois, au passage).(propre au constructeur coréen) :Piloter ses essuie-glaces depuis un menu à trois niveaux de profondeur en pleine averse, on a déjà donné.Côté tech embarquée, la IONIQ 3 montre également une évolution et se met à la page des voitures les plus modernes.. Plus besoin de clé, même en backup.La fonction Vehicle-to-Load (V2L) est présente :C'est un usage qui reste de niche, mais diablement pratique quand on en a besoin.Niveau recharge,. À voir si le planificateur d’itinéraire sait séparer les bornes compatibles Pulg & Charge des autres.Pour la recharge rapide en courant continu,Le chargeur embarqué monte à 11 kW en série,. C’est la première fois qu’une Hyundai nommée « Ioniq » n’embarque pas de plateforme compatible 800 V.La IONIQ 3 embarque la dernière génération du(RSPA), aide aux manœuvres en marche arrière avec mémorisation,(BVM) très pratique lors des changements de files et des virages en villes pour ne pas faucher cyclistes ou riders.Une technologie qui se démocratise, mais dont Hyundai était précurseur.La IONIQ 3 repose sur. C’est une. Elle développe jusqu'à. Pas une fusée, mais ce n'est pas le propos : Hyundai vise les conducteurs urbains. Puis avec 30 minutes de temps de recharge, vous n’aurez pas envie de rouler à 136 km/h.Mais il faudra tester pour vérifier, car dans les deux cas, c’est parmi les meilleures du segment.(dont 114 litres dans la Megabox sous le plancher),, et le. Produite en Turquie (usine d'İzmit), la IONIQ 3 est disponible en version N Line pour ceux qui veulent un peu plus de caractère visuel.