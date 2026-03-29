Ce chargeur sur prise 230V pour voiture électrique est ultra-compact ! (+ Code promo)
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Est-ce que vous savez qu’on peut charger une voiture électrique sur une simple prise de courant ?
Dans une prise électrique, on peut tirer jusqu'à 16A, soit 3,6 kW, c'est en fait juste la moitié de ce que propose une borne de charge classique (32A/7,5kW). Attention, car pour avoir de telles puissances, il faut absolument une ligne dédiée, une prise renforcée 16A et un différentiel pour éviter toute surcharge électrique.
Du coup, en fonction de votre véhicule, vous pouvez remettre entre 20 et 50% de batterie en une nuit. Pour le quotidien, voilà qui suffit souvent largement et cela évite (au moins au début) de devoir installer une borne, dont les coûts sont bien plus élevés.
Cela fait plusieurs mois que l'on teste le PC03C de Metron, un chargeur ultra-compact qui se branche donc sur une
Celui-ci délivre entre 6 et 13A en fonction du réglage que vous lui avez soumis. Via un petit bouton situé sous le pistolet muni du connecteur Type 2 (celui que l'on va brancher à la voiture), il sera possible de choisir son niveau de puissance.
Par exemple, sur une prise dont vous n'êtes pas sûr du câblage, vous pouvez plutôt opter pour 6 ou 8A (1,3 à 1,6kW). Sur une prise Green-Up ou une fiche extérieure certifiée 16A pour voiture électrique, vous pourrez profiter des 10 à 13A sans problème. Il suffit donc de maintenir le bouton 5 secondes et fonction du nombre de clignotements, cela définit la puissance : 1 flash, c'est 6A, 2 flash, 8A, 3 flash, 10H, et 4 flash 13A.
Le câble va de 3 à 20m, au choix au moment de la commande. Cela permet d'éviter les rallonges -je vous conseille d'ailleurs de prendre une bonne longueur, surtout si la prise n'est pas forcément du bon côté de la voiture ou si elle est éloignée de votre place de parking/garage.
Le principal atout de ce modèle, c'est que toute l’électronique se trouve dans le pistolet, qui est donc un peu plus gros que la moyenne, mais rien d'exagéré. Du coup, pas de gros boitier à stocker dans la voiture, c'est presque le volume d'une grosse rallonge !
Évidemment, ce modèle embarque des sécurités, contre la surchauffe par exemple. Il va couper l'alimentation s'il détecte la moindre augmentation anormale de température. Il résiste également à l'eau et aux intemperries.
Ce modèle est vendu à partir de 269€ chez Europe-EV.
Tous les produits chez Europe-EV sont conçus et fabriqués en Europe
Vous trouverez un aperçu du câble dans cette vidéo. Merci à Europe-EV de nous avoir sponsorisé ce reportage !
Dans une prise électrique, on peut tirer jusqu'à 16A, soit 3,6 kW, c'est en fait juste la moitié de ce que propose une borne de charge classique (32A/7,5kW). Attention, car pour avoir de telles puissances, il faut absolument une ligne dédiée, une prise renforcée 16A et un différentiel pour éviter toute surcharge électrique.
Du coup, en fonction de votre véhicule, vous pouvez remettre entre 20 et 50% de batterie en une nuit. Pour le quotidien, voilà qui suffit souvent largement et cela évite (au moins au début) de devoir installer une borne, dont les coûts sont bien plus élevés.
Metron PC03C : compact et puissant
Cela fait plusieurs mois que l'on teste le PC03C de Metron, un chargeur ultra-compact qui se branche donc sur une
simpleprise électrique.
Celui-ci délivre entre 6 et 13A en fonction du réglage que vous lui avez soumis. Via un petit bouton situé sous le pistolet muni du connecteur Type 2 (celui que l'on va brancher à la voiture), il sera possible de choisir son niveau de puissance.
La sécurité avant tout !
Par exemple, sur une prise dont vous n'êtes pas sûr du câblage, vous pouvez plutôt opter pour 6 ou 8A (1,3 à 1,6kW). Sur une prise Green-Up ou une fiche extérieure certifiée 16A pour voiture électrique, vous pourrez profiter des 10 à 13A sans problème. Il suffit donc de maintenir le bouton 5 secondes et fonction du nombre de clignotements, cela définit la puissance : 1 flash, c'est 6A, 2 flash, 8A, 3 flash, 10H, et 4 flash 13A.
Le câble va de 3 à 20m, au choix au moment de la commande. Cela permet d'éviter les rallonges -je vous conseille d'ailleurs de prendre une bonne longueur, surtout si la prise n'est pas forcément du bon côté de la voiture ou si elle est éloignée de votre place de parking/garage.
Le principal atout de ce modèle, c'est que toute l’électronique se trouve dans le pistolet, qui est donc un peu plus gros que la moyenne, mais rien d'exagéré. Du coup, pas de gros boitier à stocker dans la voiture, c'est presque le volume d'une grosse rallonge !
Évidemment, ce modèle embarque des sécurités, contre la surchauffe par exemple. Il va couper l'alimentation s'il détecte la moindre augmentation anormale de température. Il résiste également à l'eau et aux intemperries.
Tarifs et code promo
Ce modèle est vendu à partir de 269€ chez Europe-EV.
Tous les produits chez Europe-EV sont conçus et fabriqués en Europe
Vous trouverez un aperçu du câble dans cette vidéo. Merci à Europe-EV de nous avoir sponsorisé ce reportage !