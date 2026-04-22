Mercedes Classe C électrique : vous prendrez bien un peu de démesure ?

MB.OS : Mercedes a son propre OS, et il gère tout

MBUX 4ème génération : ChatGPT, Gemini et Bing sont dans une auto...

L'Hyperscreen de 99,3 cm : mais c’est énorme !

Navigation Google Maps avec IA embarquée

Digital Extras et paiement in-car : les DLC s’invitent dans la voiture

SKY CONTROL : 162 étoiles au plafond et 9 zones de transparence

Conduite assistée : 27 capteurs mais des options

Pour la partie voiture, rien n'a été oublié non plus

Ce qu’on en pense



Mercedes frappe fort. La ligne fait débat sur Twitter, avec un arrière qui mime un peu l’Impala de 2003. La calandre souffle chaud et le froid. Mais Mercedes vend autre chose. Le toit façon Rolls, l’Hyperscreen qui affiche sur 1m de longueur « aberrant frérot », le système avancé de gestion de trois agent IA, l’intégration des données cartographiques en temps réel à la navigation, les technologies de conduite embarquées, bref, tout est pensé pour offrir une merveille de technologie roulante.



Mais il faudra accepter les achats façon DLC, le prix élevé (on murmure 70k€), une ligne moins gracieuse que les versions précédentes et une place à l’arrière qui paraît bien discutable niveau hauteur du plancher (il faut bien loger les batteries).

La nouvelle Classe C est très importante pour Mercedes.. Il ne faut pas se rater, il faut que ça transpire le premium. Et pour cela, pas question de laisser les constructeurs chinois s'offrir le monopole de la technologie.Le cœur du dispositif,Un OS propriétaire qui pilote l'ensemble des domaines du véhicule.Il est d’ailleurs. Les mises à jour OTA concernent l'intégralité du logiciel embarqué, pas juste la cartographie ou les apps.C'est la même approche que Tesla avec son système maison,La quatrième génération de MBUX estPas un choix entre les trois : une approche « multi-agents » où le système sélectionne le modèle le plus pertinent en fonction de la requête. Dommage que Claude IA n’y soit pas. Tant qu’à faire…En pratique,Il s'affiche en permanence sur le « Zero Layer » sous forme d'avatar animé, et adapte même sa couleur à l'ambiance intérieure choisie. On est loin du « Je n'ai pas compris votre demande, veuillez répéter » qu'on subit encore dans la majorité des véhicules du marché.À l’instar d’un Grok dans une Tesla,. Espérons que le mode complotiste sera de la partie pour animer les trajets monotones (NON).Il s'étend sur toute la largeur de la planche de bord, intégrant l’instrumentation conducteur, l’infodivertissement central et l’écran passager dans une seule dalle.Le passager avant peut regarder un film en baissant la luminosité de son côté, sans affecter l'affichage du conducteur. Et grâce à la technologie Dual Light Control (DLC),, tout en restant pleinement interactif côté passager. Comme XPeng avec son G9 (par exemple).Pour ceux qui trouvent l'Hyperscreen trop ostentatoire (ou trop cher, car on parle d’un millier d’euros),Mais ce n'est pas un simple portage :Vous pouvez discuter avec le système pour ajuster votre trajet, et la « Navigation with Electric Intelligence » de Mercedes pense en termes d'énergie, pas seulement de kilomètres.Si deux arrêts de recharge rapides sont plus efficaces qu'un long, le système le propose. Et il préconditionne automatiquement la batterie à la bonne température au bon moment pour optimiser la charge DC. C'est peu ou prou ce que fait Tesla avec son planificateur Supercharger, mais sur un panel de bornes possibles plus large.Mercedes pousse aussi le concept de voiture-plateforme.et il est désormais possible de créer des dossiers d'apps personnalisés. C’est littéralement un smartphone sur roues, avec les DLC qui vont bien.. Pas de PIN, pas de téléphone à sortir. On achète, on active, on roule. C'est fluide et ça rejoint la stratégie d’Apple : gagner de l’argent avec le produit tout au long de son utilisation et non simplement à la vente.De quoi compenser le manque à gagner des révisions des modèles thermiques.Parce que Mercedes ne serait pas Mercedes sans un peu d'excès assumé,Chaque passager choisit sa quantité de lumière. Et la nuit,, synchronisées avec l'éclairage d'ambiance. C'est totalement inutile et donc absolument indispensable., pilotés par un calculateur haute performance refroidi par eau.Lancement initial prévu aux États-Unis (réglementation oblige), l'Europe suivra normalement. Surtout si le FSD de Tesla obtient ses lettres de noblesse européennes entre-temps.Une première dans ce segment.Le modèle de lancement,Dans tous les cas, nous sommes sur un plein d’électronsCela signifie que Mercedes a quasiment atteint le 1 pour 1 avec l’équivalent thermique. C’est une folie.Côté châssis,Le rayon de braquage descend alors à 11,2 m, et le système utilise Google Maps pour maintenir la garde au sol basse sur autoroute., soit 13 cm de plus que l’ancienne version (nous ne sommes pas loin du changement de segment) maisIl se murmure un prix de départ autour des 65-70 k€.