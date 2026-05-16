0,19€/kWh chez Electra si vous chargez selon certains horaires ! + Code promo !
Par Didier Pulicani - Publié le
Le français Electra est en train de devenir le réseau de charge rapide le plus intéressant pour les possesseurs de voitures électriques.
En effet, l'opérateur applique désormais le même genre de réduction que Tesla, avec des horaires fluctuant. Par exemple, le prix peut descendre à 19 centimes du kilowattheure durant certains horaires.
Même avec l'abonnement Electra+ "Smart" à 4,99€, le moins cher proposé par la marque, on peut bénéficier d'un tarif inférieur à celui du prix réglementé de l'électricité en France, soit 0,19€/kWh.
Pour savoir quel est le tarif en cours, il faut regarder sur l'application mobile sur la borne près de chez vous ou sur votre trajet.
Mieux encore, vous pouvez bénéficier de 2 mois gratuits avec le code
L'abonnement étant sans engagement, vous pouvez donc obtenir le tarif de 0,19€ gratuitement avec notre code promo. C'est tout simplement le moyen le moins cher pour charger.
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Des tarifs hyper agressifs, des bornes en 800V jusqu'à 400kW, un réseau de plus en plus dense dans toute l'Europe et des bornes situés en agglomération comme sur autoroute... Le Français Electra est en train de révolutionner la charge rapide des véhicules électrique, pour le plus grand bonheur des clients. La concurrence a du bon, au moins que les SuperChargers de Tesla ne sont désormais pas forcément aussi intéressants. Par ailleurs, si vous avez du plug&charge, Electra ne nécessite aucun badge pour se connecter.
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En effet, l'opérateur applique désormais le même genre de réduction que Tesla, avec des horaires fluctuant. Par exemple, le prix peut descendre à 19 centimes du kilowattheure durant certains horaires.
0,19€/kWh chez Electra
Même avec l'abonnement Electra+ "Smart" à 4,99€, le moins cher proposé par la marque, on peut bénéficier d'un tarif inférieur à celui du prix réglementé de l'électricité en France, soit 0,19€/kWh.
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On en dit quoi ?
Des tarifs hyper agressifs, des bornes en 800V jusqu'à 400kW, un réseau de plus en plus dense dans toute l'Europe et des bornes situés en agglomération comme sur autoroute... Le Français Electra est en train de révolutionner la charge rapide des véhicules électrique, pour le plus grand bonheur des clients. La concurrence a du bon, au moins que les SuperChargers de Tesla ne sont désormais pas forcément aussi intéressants. Par ailleurs, si vous avez du plug&charge, Electra ne nécessite aucun badge pour se connecter.