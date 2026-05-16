0,19€/kWh chez Electra si vous chargez selon certains horaires ! + Code promo !

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On en dit quoi ?



Des tarifs hyper agressifs, des bornes en 800V jusqu'à 400kW, un réseau de plus en plus dense dans toute l'Europe et des bornes situés en agglomération comme sur autoroute... Le Français Electra est en train de révolutionner la charge rapide des véhicules électrique, pour le plus grand bonheur des clients. La concurrence a du bon, au moins que les SuperChargers de Tesla ne sont désormais pas forcément aussi intéressants. Par ailleurs, si vous avez du plug&charge, Electra ne nécessite aucun badge pour se connecter.

En effet, l'opérateur applique désormais le même genre de réduction que Tesla, avec des horaires fluctuant. Par exemple,durant certains horaires.sur la borne près de chez vous ou sur votre trajet.Mieux encore,au moment du paiement :L'abonnement étant sans engagement,C'est tout simplement le moyen le moins cher pour charger.