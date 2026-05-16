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0,19€/kWh chez Electra si vous chargez selon certains horaires ! + Code promo !

Par Didier Pulicani - Publié le

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Le français Electra est en train de devenir le réseau de charge rapide le plus intéressant pour les possesseurs de voitures électriques.

0,19€/kWh chez Electra si vous chargez selon certains horaires ! + Code promo !


• 2 mois gratuits avec le code MAC4EVERPLUS
• 1e charge à -50% avec le code MAC4EVER


En effet, l'opérateur applique désormais le même genre de réduction que Tesla, avec des horaires fluctuant. Par exemple, le prix peut descendre à 19 centimes du kilowattheure durant certains horaires.

0,19€/kWh chez Electra



Même avec l'abonnement Electra+ "Smart" à 4,99€, le moins cher proposé par la marque, on peut bénéficier d'un tarif inférieur à celui du prix réglementé de l'électricité en France, soit 0,19€/kWh.

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Pour savoir quel est le tarif en cours, il faut regarder sur l'application mobile sur la borne près de chez vous ou sur votre trajet.

Electra - Bornes de recharge

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Electra Sas

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Code promo : 2 mois gratuits



Mieux encore, vous pouvez bénéficier de 2 mois gratuits avec le code MAC4EVERPLUS au moment du paiement :

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L'abonnement étant sans engagement, vous pouvez donc obtenir le tarif de 0,19€ gratuitement avec notre code promo. C'est tout simplement le moyen le moins cher pour charger.

Sans abonnement, le code MAC4EVER offre -50% sur votre première charge, après avoir créé son compte.
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On en dit quoi ?



Des tarifs hyper agressifs, des bornes en 800V jusqu'à 400kW, un réseau de plus en plus dense dans toute l'Europe et des bornes situés en agglomération comme sur autoroute... Le Français Electra est en train de révolutionner la charge rapide des véhicules électrique, pour le plus grand bonheur des clients. La concurrence a du bon, au moins que les SuperChargers de Tesla ne sont désormais pas forcément aussi intéressants. Par ailleurs, si vous avez du plug&charge, Electra ne nécessite aucun badge pour se connecter.