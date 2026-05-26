Ferrari Luce : Jony Ive livre enfin sa voiture, et c'est l'anti-Apple Car

Le contre-pied du tout-tactile

Quatre moteurs, 1050 chevaux, 2,5 secondes

60 brevets et un son capté à la source

Cinq places, 24 pouces aux jantes

L'addition la plus salée de la gamme

Présentée ce 25 mai à Rome, la Ferrari Luceet marque surtout. Cinq ans de collaboration confidentielle avec le Centro Stile de Flavio Manzoni, et un résultat qui balaie d'un revers de main la doxa du tout-tactile imposée par Tesla et initié par Apple.La Luce assume une philosophie radicalement inverse.: la cabine évoque davantage un cockpit de Formule 1 qu'un iPad sur roues.Le grand écran central existe,. Quatre dalles OLED(12,9", 12", 10,1" et 6,3"), du(une première mondiale, avec affichage e-ink bistable qui ne consomme qu'au changement d'état), de l'aluminium anodisé recyclé partout.On reconnaît la patte. Ive expliquait à Engadget en marge de la présentation que les voitures modernes ont perdu. Un comble pour celui qui a contribuer à sa suppression de l'appareil que l'on touche le plus dans la journée.Sous la carrosserie, Ferrari déploie l'artillerie.co-développée avec SK On et intégrée structurellement au plancher., le 0, la, le tout poursur la balance (un exploit compte tenu de la capacité de la batterie).la recharge plafonne à 350 kW (70 kWh en 20 minutes). Honorable, sans pulvériser les records chinois ou allemands.Maranello signe aussiun châssis àque ses précédentes quatre portes, des suspensions actives 48 V tellement réactives qu'elles dispensent de barres antiroulis, et unPas de synthétiseur, pas de faux V12 :. Audio Bang & Olufsen est oublié, Ferrari développe son propre Audio Director et son Audio Signature maison, avecCôté gabarit, la Luce mesure, embarque cinq passagers (une première chez Ferrari) et. Cinq couleurs au lancement, dont un Giallo Luce dérivé du jaune historique du logo.Les jantes atteignent, du jamais-vu en série sur une Ferrari. Du presque jamais vu tout court sauf sur des tracteurs dans les champs., c'est plus cher que le Purosangue, la 12Cilindri et la 849 Testarossa.. Et glisse, à destination des puristes inquiets : "C'est une offre additionnelle." Les V12 atmosphériques ont encore de beaux jours devant eux.